Opoziția critică programul de guvernare anunțat de premierul desemnat Munteanu, iar unele fracțiuni cer amânarea votării Guvernului

Astăzi, Alexandru Munteanu, premierul desemnat să formeze cabinetul de miniștri pentru următoarea perioadă politică, a avut consultări cu fracțiunile parlamentare, în care a discutat cu deputații programul de guvernare, propus ieri, odată cu anunțarea componenței viitorului guvern.

Au urmat briefinguri de presă, la care opoziția parlamentară și-a expus criticile. Liderul blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a declarat că, spre deosebire de alți politiieni din PAS, Munteanu recunoaște că economia Moldovei este la pământ, ceea ce îl mulțumește. Blocul „Alternativa” a transmis propunerile către Munteanu și a menționat că direcțiile prioritare ar trebui să fie justiție pentru fiecare, economie dezvoltată, depolitizarea instituțiilor și echitatea socială. Ceban a regretat că programul-cadru propus de Munteanu „seamnănă mai mult a program electoral”, și a mai adăugat că a abordat mai multe probleme cu care se confruntă mun. Chișinău și alte localități. Ceban a numit, printre acestea, poliția comunitară, necesitățile regulatorii privind parcările, etc. ”Sper că măcar o parte din recomandări să se găsească în programul de guvernare, până vineri, iar atunci âcnd vom decidă să acordăm sau nu votul, vom ține cont de aceste lucruri”, a încheiat I. Ceban.

Din partea fracțiunii comuniștilor, cu declarații au ieșit lidera acesteia, Diana Caraman, și președintele partidului, Vladimir Voronin. Caraman a menționat că programul de guvernare propus de Alexandru Munteanu continuă unele acțiuni începute de guvernele Gavriliță și Recean, de aceea „nu-și face iluzii că ceva poate fi redresat”, iar despre componența cabinetului, propus de premierul desemnat, a spus că „nu așteaptă îmbunătățirea vieții cetățenilor”. Caraman și-a exprimat rezervele față de membrii cabinetului propuși Perciun, Buzu, Chiveri, că nu a văzut un program concret dedicat Transnistriei. Voronin a numit consultările „o formalitate, dar puțin mai interesantă”. Voronin i-a amintit că Munteanu a lipsit 20 de ani din Moldova, nu este cunoscut nici el, nici capacitățile lui, și a adăugat că fracțiunea PCRM nu va vota guvernul Munteanu: „Noi suntem în opoziție, nu putem!” „Dacă el crede în cifra 13, atunci o să fie rezultate mai simpatice și mai pozitive” – a spus Voronin, menționând că Munteanu poate fi al 13-lea cabimet de miniștri după ce comuniștii au plecat de la guvernare.

Fracțiunea partidului Socialiștilor a cerut, după consultări, ca numărul ministerelor să fie redus la 10. „În opinia noastră, am spus-o și D-lui candidat, nuimărul de 17 membri au guvernului este prea mare. Sperăm, dacă nu la această etapă, la următoarele, numărul de ministere să fie redus la 8, maximum – 10. Avem mai multe întrebări și propuneri cu privire la actul de guvernare. Cu regret, am văzut mai puțină economie și mai puțin pe domeniul social”- a declarat Igor Dodon, liderul fracțiunii. Deputatul Petru Burduja a specificat că nu a văzut în programul de guvernare program de insdustrilaizare a țării, iar PSRM a pledat în programul electoral al său pentru crearea fondului național de industrializare a R. Moldova. Burduja și-ar dori să vadă în program promovarea pe rafturile magazinelor a 50% din produse de proveniență autohtonă, revitalizarea sectorului zootehnic, creșterea exporturilor. „Sunt multe probleme cu care se confruntă Republica Moldova, dar noi nu le găsim în acest program”, a spus deputatul. La final, fracțiunea a declarat că nu va vota Guvernul Munteanu.

Renato Usatîi și Vasile Costiuc, președinții fracțiunilor Partidul Nostru și Democrația Acasă, au cerut, în urma consultărilor, ca vineri, 31 octombrie, să nu fie discutată numirea guvernului, dar să fie amânată votarea cu o săptămână.

„Fracțiunea Partidului Nostru a venit cu două solicitări: dacă, într-adevăr, vrem un guvern funcțional, un guvern care să unească, mai întâi, societatea, să fie format un grup de lucru din fracțiunile parlamentare și partidele extraparlamentare, precum și experți pe domenii, pentru a elabora un program național comun de guvernare a țării. De asemenea, la ședința de joi vom propune amânarea ședinței prin care se cere votul de încredere pentru Guvernul Munteanu”, a declarat Usatîi.

Vasile Costiuc a criticat partea legată de economie a programului de guvernare, publicat ieri de Munteanu.

La consultări, „am încercat să abordăm subiecte pe care nu le-am găsit în acest program, care conține 15 pagini, și am avut întrebări exacte legate de sectorul real al economiei”, a spus liderul Democrația Acasă și a cerut amânarea votării în parlament a noului Guvern, astfel ca presa și serviciile de securitate să cerceteze mai minuțios profilurile candidaților la funcția de miniștri, și să consulte cel puțin CV-urile candidaților.