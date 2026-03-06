Oportunități de angajare pentru tinerii profesori în raioanele Criuleni și Dubăsari

Ministerul Educației și Cercetării invită absolvenții colegiilor și facultăților pedagogice, precum și studenții din anii terminali, să aleagă o carieră didactică în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. În prezent, sistemul educațional oferă 1.365 de funcții didactice vacante la nivel național.

Potrivit datelor prezentate de minister, 1.156 de posturi sunt disponibile în instituții cu predare în limba română, iar 209 în instituții cu predare în limba rusă. În funcție de amplasarea geografică, 624 de funcții sunt disponibile în mediul urban, în timp ce 741 de posturi sunt oferite în mediul rural.

Pentru a facilita integrarea viitorilor profesori în sistem, absolvenții și toate persoanele interesate de o carieră didactică sunt invitate să viziteze instituțiile de învățământ care au posturi vacante. Scopul acestor vizite este familiarizarea cu colectivele pedagogice, mediul educațional și condițiile de muncă. Zilele în care pot fi realizate vizitele sunt indicate în tabelul funcțiilor vacante, disponibil online: https://bit.ly/4aH6PQA

Cei care doresc să viziteze una sau mai multe instituții de învățământ sunt rugați să completeze formularul de înregistrare disponibil la adresa: https://bit.ly/4tGZg4U

Ministerul Educației și Cercetării anunță că în luna iunie va fi lansat Concursul de repartizare a absolvenților în câmpul muncii, destinat ocupării funcțiilor didactice vacante. Dosarele pot fi depuse de tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, aflați la început de carieră în domeniul educațional.

Pentru a încuraja tinerii să aleagă profesia de profesor, autoritățile oferă mai multe facilități financiare și profesionale. Printre acestea se numără:

Indemnizație unică de angajare de 200.000 de lei pentru absolvenții de licență sau master în domeniul Educației sau în domenii conexe care au finalizat modulul pedagogic;

160.000 de lei pentru absolvenții colegiilor pedagogice și ai instituțiilor recunoscute din străinătate. Suma este achitată în două tranșe: 50% după șase luni de activitate efectivă și restul după 18 luni;

Reducerea normei didactice cu 25% în primii cinci ani de activitate;

Compensație anuală de 4.000 de lei pentru achiziționarea de materiale și echipamente didactice;

Pentru cadrele didactice angajate în mediul rural sau în centrele raionale se oferă 1.000 de lei lunar pentru chirie și 3.000 de lei anual pentru achitarea facturilor la energia electrică și termică.

Autoritățile speră că aceste măsuri vor contribui la atragerea tinerilor specialiști în sistemul educațional și la reducerea deficitului de cadre didactice din școlile din țară.