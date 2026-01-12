Est-CurierSocial

Oportunitate pentru tineri: 7 zile în Estonia, prin Erasmus+

„Oameni. Natura. Animale” – un proiect Erasmus+ care îi ajută pe tineri să înțeleagă legătura dintre oameni, natură și animale, propune o vizită de schimb de experiență în Estonia, pentru tineri interesați din patru țări, inclusiv din R. Moldova.
Pentru participare sunt invitați să aplice tineri și tinere cu vârsta 14-17, care sunt interesați de natură, animale, voluntariat. Printre cerințe – cunoașterea limbei engleze la nivelul B1+. Experiența unor schimburi similare nu este necesară. 

Participanții selectați vor călători în Estonia în perioada 12.03 – 18.03.2025. 

Aceștia vor avea parte de vizite educaționale, workshopuri interactive, drumeții în natură, activități de echipă & handycrafts. 

Tinerii și tinerele selectate vor învăța despre:
* bunăstarea animalelor
* deținerea responsabilă a animalelor de companie
* comportament respectuos în natură
* empatie, grijă și responsabilitate
* implicare civică și voluntariat

Din fiecare țară vor fi selectați câte 5 participanți și câte doi lideri de grup, vârsta cărora trebuie să depășească 18 ani. (👉 Aplicare PARTICIPANȚI, 👉 Aplicare LEADERI DE GRUP).

Participanții selectați vor achita o taxă de participare – 300 MDL. Organizatorii asigură cazarea și alimentația, iar cheltuielile de drum se vor rambursa după mobilitate. 

Termenul limită de aplicare este 14 ianuarie, ora 23:59. 

