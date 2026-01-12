Oportunitate pentru tineri: 7 zile în Estonia, prin Erasmus+

Aceștia vor avea parte de vizite educaționale, workshopuri interactive, drumeții în natură, activități de echipă & handycrafts.

„Oameni. Natura. Animale” – u n proiect Erasmus+ care îi ajută pe tineri să înțeleagă legătura dintre oameni, natură și animale, propune o vizită de schimb de experiență în Estonia, pentru tineri interesați din patru țări, inclusiv din R. Moldova.

Din fiecare țară vor fi selectați câte 5 participanți și câte doi lideri de grup, vârsta cărora trebuie să depășească 18 ani. ( Aplicare PARTICIPANȚI, Aplicare LEADERI DE GRUP).

Participanții selectați vor achita o taxă de participare – 300 MDL. Organizatorii asigură cazarea și alimentația, iar cheltuielile de drum se vor rambursa după mobilitate.

Termenul limită de aplicare este 14 ianuarie, ora 23:59.

Organizații vizate: