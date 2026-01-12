Oportunitate pentru tineri: 7 zile în Estonia, prin Erasmus+

Participanții selectați vor călători în Estonia în perioada 12.03 – 18.03.2025.
Aceștia vor avea parte de vizite educaționale, workshopuri interactive, drumeții în natură, activități de echipă & handycrafts.
Tinerii și tinerele selectate vor învăța despre:
* bunăstarea animalelor
* deținerea responsabilă a animalelor de companie
* comportament respectuos în natură
* empatie, grijă și responsabilitate
* implicare civică și voluntariat
Din fiecare țară vor fi selectați câte 5 participanți și câte doi lideri de grup, vârsta cărora trebuie să depășească 18 ani. ( Aplicare PARTICIPANȚI, Aplicare LEADERI DE GRUP).
Participanții selectați vor achita o taxă de participare – 300 MDL. Organizatorii asigură cazarea și alimentația, iar cheltuielile de drum se vor rambursa după mobilitate.
Termenul limită de aplicare este 14 ianuarie, ora 23:59.
Organizații vizate: