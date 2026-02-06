Educaţie

Olimpiadele raionale se amână

În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 06 – 09 februarie, 2026 Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI), au decis ca olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 07 și 08 februarie 2026 să fie transferate pentru zilele de joi, 12 februarie și vineri, 13 februarie.
Astfel, Olimpiadele de Matematică și Limbi străine: Limba engleză și Limba spaniolă, vor avea loc joi, 12 februarie, cu începere de la ora 12:00, iar Olimpiadele de Informatică și Limbi străine: Limba franceză și Limba germană, vor avea loc vineri, 13 februarie, cu începere de la ora 12:00.
Celelalte olimpiade și concursuri, la această etapă, rămân a fi organizate conform orarului actualizat prin Ordinul MEC 178 din 28.01.2026.
Pentru instituțiile de învățământ în care se vor desfășura olimpiadele în zilele de joi și vineri, OLSDI va decide dacă procesul educațional se va desfășura în format online sau dacă orele vor fi prescurtate.
