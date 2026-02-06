Olimpiadele raionale se amână

Pentru instituțiile de învățământ în care se vor desfășura olimpiadele în zilele de joi și vineri, OLSDI va decide dacă procesul educațional se va desfășura în format online sau dacă orele vor fi prescurtate.

Astfel, Olimpiadele de Matematică și Limbi străine: Limba engleză și Limba spaniolă, vor avea loc joi, 12 februarie, cu începere de la ora 12:00, iar Olimpiadele de Informatică și Limbi străine: Limba franceză și Limba germană, vor avea loc vineri, 13 februarie, cu începere de la ora 12:00.

