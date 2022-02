Old but gold, din experianța celor care au depășit emoțiile concursurilor școlare

Abia am scăpat de teze și se pare că viața ar trebui să devină mai ușoară. Până la sfârșitul semestrului mai sunt 5 luni, deci este timp de relaxare. DAR NU! Iată că olimpiadele bat la ușă. Lor nu le pasă cât de pregătit ești sau că ai de învățat un manual întreg într-o săptămână. Dacă a zis profesorul: „-Tu te duci la olimpiadă!”, rămâne doar un lucru de făcut: să accepți și să te aprofundezi în cunoștințele dobândite.

Ca să îngrășăm porcul în ajun, cei trecuți atât prin etapa regională, cât și republicană a concursurilor la disciplinele școlare, vin cu sfaturi și cu amintiri din perioada în care se pregăteau pentru ele.

Am descoperit că învăț cel mai bine dacă stau în living pe scaunul tatei

Fiecare oră exersată e importantă. Dacă poți și ai acordul profesorului de ed. fizică să absentezi, absentează! Roagă profesorul/profesoara să îți păstreze un loc în cabinetul său unde poți să înveți și exersezi oricând poți tu. Învață de la cei mai buni. Nu-ți fie rușine să scrii celor mai mari, chiar dacă sunt din școli mai bune. Mai mult ca probabil aceștia te vor ajuta. Roagă-i să îți dea și ție rezolvări sau exemple de olimpiade, exerciții și resurse. Acum e mai important ca niciodată să ai o dieta echilibrată. Probabil să îți topești substanța cenușie de la cât o să înveți 😄😄 Dormi la timp! Chiar dacă ai promis profesorului că până mâine termini un set de exerciții, un eseu sau orice ai de făcut. Nu ești tu, dacă nu dormi normal. Încearcă să experimentezi cu orarul și modul/locul în care exersezi. Dacă ai senzația că nu e totul în regulă schimbă mediul. Eu așa am aflat ca învăț cel mai bine dacă stau în living pe scaunul pe care stă tata și beau un pahar de suc de poama. Specific = efectiv. Nu uita să te distrezi 🙂 e important să fim mai buni însă uneori merită să ne amintim că suntem copii și că există chestii mai importante decât un bravo scris pe o diplomă. Nu uita să mulțumești celor care te-au ajutat. – Chirilov Radu, student la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare, specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației; premiant la disciplinele matematică, fizică și informatică.

Pentru o funcționare optimă a sistemului nervos e nevoie de 8 ore de somn

„Cum se spune: „Câte bordeie, atâtea obiceie”. Același lucru e valabil și pentru elevii ce se pregătesc pentru o olimpiada: fiecare are metoda lui. Nu aș spune că metoda mea e cea mai convenabila(chiar nu e deloc convenabilă), dar când nu ai altă ieșire din situație și asta e bună. Cum m-am pregătit pentru olimpiada la biologie etapa de sector? Simplă – nu am dormit cu o noapte înainte de olimpiadă. E tare straniu să înveți astfel, încât pentru o funcționare optimă a sistemului nervos e nevoie de 8 ore de somn la ora 4 dimineața, când deja peste 3 ore vei scrie olimpiada. Dar… Am trecut. Cine a zis ca „Porcul în ajun nu se îngrașă”? La mine s-a îngrășat. Și încă a pus vreo 2 palme de grăsime pe dânsul, căci am luat locul 2. Acum merg pregătirile intense pentru etapa municipală. Deși mi-am promis mie însămi că voi găsi altă modalitate de a învăța, adică să nu las totul pe ultima sută de metri – nu mă prea țin de cuvânt. Mai este o săptămână și eu sunt abia la primul capitol, și acela la a doua temă. Mereu încerc să-mi adun toate rămășitele de voință, să mă așez la masă și să învăț ceva. Dar mereu găsesc alte activități, ce par mai „importante”. Pe lângă toată învălmășeala asta cu biologia, mai adaug un punct – olimpiada la chimie. Cu o săptămână înainte de olimpiadă, profesoara ne ținea, zi de zi, până la 20-21 seara, pentru a exersa la chimie. Și aici porcul s-a îngrășat. Am luat tot locul 2. Acum, chiar dacă se fac lecțiile online, continui să merg la școală, pentru a repeta la chimie. Ironia sorții: bio-chimistul clasei vrea să se facă jurnalist!” – Otilia Vîrlan, elevă în clasa 11-a, Chișinău.

Rețineam informația datorită culorilor și aranjării în pagină

„Întorcându-mă în timp, realizez că perioada olimpiadelor a fost una foarte specială. Chiar dacă pe atunci eram frustrată uneori sau tristă, acum îmi dau seama că de acolo am obținut capacități precum dedicație, ambiție și perseverență. Mereu mă străduiam să fac din procesul de învățat ceva foarte plăcut. În primul rând, îmi plăcea să am tot structurat, aranjat și îngrijit, foloseam foarte multe culori. Astfel, dădeam un aspect plăcut caietului. Mai mult decât atât, conta și coperta acestuia. Ideea în sine era ca să-mi placă foarte mult din ce învăț. În al doilea rând, niciodată nu învățam din cărți. Preferam să transcriu orice informație, pentru că așa rețineam mai bine. Dacă se întâmpla că volumul să fie prea mare, atunci printam informația și neapărat trebuia să evidențiez cu vreo culoare ceea ce era important. Datorită faptului că am o memorie vizuală dezvoltată, de multe ori rețineam informația datorită culorilor și aranjării în pagină.

O altă metodă pe care o foloseam pentru a învăța mai ușor erau asocierile. Asociam orice cuvânt. Asta mă ajuta, în special, la memorarea anilor. Așa cum am fost olimpică la istorie și geografie, aveam de-a face cu multe numere pe care trebuia să le știu pe de rost. Mai mult decât atât, îmi plăcea să găsesc diferite pagini interesante pe YouTube despre temele pe care le aveam de studiat la istorie și geografie. Astfel, puteam asculta pe fundal în timp ce făceam altceva. Încă un plus era faptul că acele canale mă ajutau să înțeleg mult mai ușor, pentru că aveau un limbaj mult mai explicit decât în cărțile de specialitate. Totuși, în concepția mea, îți este mult mai ușor să înveți atunci când obiectul de studiu te pasionează mult și te interesează. În acest caz, găsești multe mijloace care te-ar ajuta să-ți structurezi ideile și să nu-ți stopeze setea de a afla și mai multe chestii.” – Rînja Laura, studentă la facultate de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București; premiantă la disciplinele geografie și istorie.

Nu există nici un secret

„Olimpiadele mi-au oferit impresii pe care o să mi le amintesc cu drag, pentru că anume acestea au contribuit la dezvoltarea abilităților mele. Pe lângă cunoștințele oferite de școală, am petrecut o bună parte din timpul meu liber, învățând ceva mai mult decât cerea programa școlară și anume acest proces a devenit o dedicare pentru mine, iar rezultatele mă motivau să devin mai bună decât eram deja! Cu timpul, am învățat să am încredere în forțele mele și deja eram capabilă să-mi apreciez cunoștințele la nivelul corespunzător. E simplu, ai depus efort – obții rezultat, și dacă nu – invers. Pregătirea pentru olimpiade depinde de tine. Când ai cât de cât o atracție față de obiect, atunci poți îmbina plăcutul cu utilul. Stresul apare din cauza neîncrederii în forțele proprii și temerii de eșec. Din experiența mea, am ales să merg la olimpiade care deja îmi trezeau un oarecare interes, de aceea pregătirile nu erau stresante. În plus, profesorii mereu ne încurajau și aveau grijă să ne simțim confortabil în timpul acestor pregătiri. Ceea ce aș putea să le recomand celor care participă la aceste concursuri este să depună cât mai mult efort. Nu există nici un secret. Când îți pui un scop, încerci din toate puterile să-l atingi. Ambiția și perseverența trebuie să fie mereu cu tine și un lucru foarte important – să nu ai frică de eșec. Nu poți fi mereu cel mai bun și asta nu este o tragedie. Eșecurile nu sunt rele, ele ne fac să creștem și sunt ca o motivație că putem mai mult decât credem!” – Bocan Mirela, Cruglic, premiantă la olimpiada de limba franceză

O plimbare la aer curat are efect antistres și de sedimentare a informației

„Întotdeauna am fost adeptă a modului activ de învățare, și mereu am căutat să particip la întreceri obiective. Olimpiadele școlare, raionale, republicane la matematică, fizică erau un mod de a mă aprecia, dar și îmi provocau o senzație de responsabilitate, deoarece mă reprezentam nu numai pe mine, dar și o instituție întreagă. Consider că cel mai important lifehack este învățarea sistematică. Așa mi-a fost mai ușor mie, mai ales că toate temele sunt înglobate. Un alt îndemn este învățarea cu foaie și pix. Am folosit multe maculatoare și m-am antrenat mereu prin scris, chiar dacă uneori copiam același exercițiu de zeci de ori, până la urmă reușeam. O îndrumare pentru cei care doresc să însușească mai bine temele este să învețe și să înțeleagă ce învață. Atunci când cunoști cu adevărat fenomenele, regulile, metodele, acestea se întipăresc mai ușor, eu nu am putut niciodată să învăț textul fără să-l înțeleg cu adevărat. Este mult mai ușor să asimilezi informația prin explicare – dacă un coleg te roagă să-l ajuți, nu ezita, explică-i lui și vei vedea că și tu știi mai bine. Un alt sfat este să întrebi. Nu trebuie să-ți fie rușine atunci când nu cunoști, întreabă de profesor, roagă să-ți mai explice încă o dată și astfel vei cunoaște. Și desigur toate metodele cunoscute sunt binevenite, dar ceea ce am constat eu este că trebuie să avem timp și pentru relaxare. Atunci când te simți epuizat/ă, fă o pauză, dar să fie ceva interesant, nu folosi gadget-urile, dar mai bine fă o plimbare la aer curat – este cunoscut că oxigenul are efect antistres și de sedimentare a informației. Mergi la somn la ora cuvenită și vei avea un organism plin de noi forțe pentru învățare. Și nu uita să fii încrezut în propriile forțe, și să te programezi pentru locurile de frunte.” – Dumitrașco Ana-Maria, studentă la Universitatea de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

În final realizezi că toată munca depusă s-a meritat

„În cadrul olimpiadelor am avut avut atât impresii bune, dar și cele rele nu au lipsit. Faptul că am ajuns la acele etape a fost și este până acum o mândrie pentru mine, iar pregătirile pentru olimpiadă foarte mult m-au ajutat, ușurându-mi procesul de învățare în anii ce au urmat! Însă nu pot să nu menționez că uneori era obositor, și chiar voiam să renunț, însă prin greutăți se obține succesul! Nu, sincer de succes niciodată nu eram sigur, căci în acel timp pe care îl aveam înainte de olimpiadă mereu observam cum toți concurenții repetau materialul, destul de complicat, uneori chiar aveam impresie că nici nu mă pot compara cu ei.😅 Încrederea în succes venea după ce primeam testul, și realizam că toată munca nu a fost în zadar. Pentru mine pregătirile de olimpiadă au fost un proces mai stresant, chiar enervant uneori, gândul de a renunța niciodată nu mă părăsea😂 Era dificil și chiar obositor, după 6 lecții, când toți plecau acasă, eu intram în cabinetul de biologie și împreună cu profesoara Viorica Grițco, căreia îi mulțumesc, căci datorită ei, am obținut acele rezultate, repetam! Uneori ei îi venea să renunțe, cu băieții e mai complicat, spunea ea. Viitorilor olimpici pot să le urez mult succes, și sfatul meu este să nu renunțe niciodată, chiar dacă uneori pare dificil, și simți că nu mai ai forțe, în final realizezi că toată munca depusă s-a meritat, și zâmbind te bucuri de succes, chiar și faptul că ai participat și ai ajuns la acest nivel, între cei mai buni, este un succes!” – Verdeș Iulian, Izbiște, premiant la disciplina biologie



Nu e nevoie să vă stresați și nu fiți ca mine

„Olimpiadele sunt o experiență unică, deși ziua olimpiadelor a fost tensionată. Prima impresie a fost că nu voi putea rezolva nimic din test și că am ghinion cu locul pe care l-am ales. Nu aveam speranța câștigului, unica speranță era să fiu clasificată în prima jumătate a concurenților. Cred că totuși datorită suportului din partea profesoarei de fizică și a colegilor am ocupat locul 1 la etapa regională. Pregătirile au fost o plăcere, cu siguranță. Era genul de chin și muncă intensivă ce-ți aduce o plăcere deosebită. Rezolvam probleme până târziu, cu 3 caiete, cu cafea și muzica rock ce suna din boxe. Plecam la somn la 2-3 deoarece eram atrasă de pregătiri. Nu eram mereu cu gândul la olimpiade. Duceam o viață activă, ieșeam cu prietenii, cântam la pian și, dacă aveam chef, ascultam „Linkin Park” și rezolvam. Cred că materia școlară trebuie să te atragă, astfel nici nu vei observa timpul petrecut cu capul în materiale. Nu e nevoie să vă stresați și nu fiți ca mine. Împărțiți materialul în măsuri egale, pentru a nu obosi. Respectați regimul de somn și cel mai important: Aveți o atitudine serioasă față de concurs!” – Verdeș Ecaterina, Izbiște, premiantă la disciplina fizică

Olimpiada este o metodă de a te cunoaște pe tine

„Olimpiada a fost o experiență plină de emoții. Frica și nesiguranța au fost cele mai predominante. În momentul în care ajungi cu testul în față, vezi în jurul tău o mulțime de elevi care încep să completeze foaia, dând impresia că posedă o mulțime de cunoștințe, ai impresia că nu ești la fel de bun și simți cum toată speranța ta moare. După un timp, când deja începi să te calmezi, în cap apare multitudinea de idei și de gânduri pozitive. Astfel de experiență m-a ajutat să-mi creez amintiri cu senzații de nedescris și să îmi conturez încrederea de sine. Sigur că aveam foarte multe frici. Pe de-o parte, aveam în cap gândul că cunosc multe lucruri și că voi reuși, iar pe de altă parte simțeam frică, mai ales atunci când credeam că toți scriu pe foi cu multă siguranță. Pregătirea a fost în mare parte o plăcere, deoarece am aflat lucruri interesante, captivante pe care unii colegi de a școală nu le știau, lucru care mă făcea să mă simt specială. Desigur că au fost și clipe mai stresante în care îmi făceam griji că nu nevoi reuși să rețin toată informația. Eu îndemn toți elevii care au șansa să participe la o olimpiadă să o facă. Din propria experiență pot afirma că acest pas va aduce doar urmări frumoase. Trebuie să luptăm și să nu ne dăm bătuți. Trebuie să ne umplem mintea cu gânduri pozitive. În momentele grele, avem nevoie de susținere. Aceasta o putem primi în mare parte din partea profesorului prin crearea unei relații frumoase cu el. Nu contează dacă câștigi sau nu, contează faptul că ai încercat, acesta deja este un plus pentru dezvoltare personala.De asemenea , participarea la olimpiada nu înseamnă doar să scrii un test și să fii as pe o poziție. Olimpiada este o metodă de a te cunoaște pe tine și de a descoperi oameni cu suflete fermecătoare.” – Punga Daniela, Izbiște, premiantă la disciplina biologie



Secvențe realizate cu participarea membrelor echipei „Est-Curier Junior” – Vîrlan Otilia și Verdeș Adriana