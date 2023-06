Oferta universităților din România, prezentată la Chișinău pe 3 iulie 2023

Deja al doisprezecelea an, la Chișinău și în alte câteva orașe din Republica Moldova se organizează „Târgul Universităților din România”. Evenimentul are loc în acest an prin străduința membrilor Federației Tinerilor Basarabeni (FTB).

În acest an, FTB a stabilit următorul program al târgului:

3 iulie – Chișinău, Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan-cel-Mare”, interval orar 09:00 – 16:00;

4 iulie – Ungheni, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, interval orar 09:00 – 16:00;

5 iulie – Bălți, Grădina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, interval orar 09:00 – 16:00;

6 iulie – Cahul, Grădina Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, interval orar: 09:00-16:00.

Informația pusă la dispoziția absolvenților de gimnazii, colegii sau licee, ține de procesul de admitere la studiile preuniversitare și universitate din România din acest an, ofertele academice ale centrelor universitare din România, activitatea asociațiilor de studenți și elevi basarabeni din cele mai mari centre universitate din România.

De regulă, informația le este prezentată de către elevii și studenții care deja își fac studiile în România, membrii FTB România și voluntarii organizațiilor de basarabeni din România, care încearcă să ofere răspunsuri la toate întrebările și curiozitățile candidaților pentru admiterea la studii.