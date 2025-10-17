Ocazie irepetabilă pentru noi: Două comete descoperite recent se apropie de Pământ

Cele două comete poartă denumirile C/2025 R2 (SWAN) și C/2025 A6 (Lemmon), comunică CNN.

Prima a fost observată pe 10 septembrie, iar cea de-a doua, la începutul anului, pe 3 ianuarie.

Ambele provin din regiunile înghețate ale sistemului solar și sunt formate din gheață, gaze înghețate și rocă. Pe măsură ce se apropie de Soare, căldura intensă le face să elibereze gaze și praf, formând coada luminoasă care le face atât de spectaculoase.

„SWAN este observabilă doar seara devreme, imediat după ce cerul se întunecă, în timp ce Lemmon poate fi văzută dimineața, înainte de răsăritul soarelui”, a explicat Quanzhi Ye, cercetător la Universitatea din Maryland.

Cometa SWAN se va apropia cel mai mult de Pământ pe 20 octombrie, ajungând la o distanță de 38,6 milioane de kilometri, iar Lemmon va trece la 88,5 milioane de kilometri o zi mai târziu.

Ambele au un aspect asemănător, cu un nucleu înconjurat de gaz verde și o coadă lungă, strălucitoare.

Oamenii de știință le urmăresc atent pentru a înțelege mai bine comportamentul cometelor de perioadă lungă, care se întorc în apropierea Soarelui doar o dată la câteva sute sau mii de ani.

Aceste comete provin dintr-o zonă îndepărtată numită Norul Oort, considerată „cimitirul” corpurilor înghețate. Ele s-au format în urmă cu miliarde de ani, în apropierea planetelor uriașe precum Jupiter și Saturn, iar forțele gravitaționale le-au aruncat la marginea sistemului solar

Cometa Lemmon este vizibilă în prezent în emisfera nordică, iar SWAN se observă mai bine din emisfera sudică, deși în următoarele zile va putea fi zărită pentru scurt timp și în cea nordică.

Astronomii cred că Lemmon ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase comete ale anului, vizibilă în unele nopți chiar și cu ochiul liber.

„Este o ocazie rară pentru toți cei care iubesc cerul. Dintr-un loc întunecat, cometa Lemmon poate fi observată cu un binoclu obișnuit sau chiar fără echipament”, a declarat Carson Fuls, directorul proiectului Catalina Sky Survey, cel care a descoperit cometa.

Cometa SWAN va fi cel mai vizibilă în jurul datei de 20 octombrie, iar Lemmon începând cu 21 octombrie, putând fi urmărite aproximativ o săptămână înainte și după aceste zile.

Potrivit astronomilor, cometa SWAN nu va mai putea fi observată din nou decât peste aproximativ 700 de ani, iar Lemmon – abia peste 1.300 de ani.