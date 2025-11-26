Transport

Obligat să achite peste 41 000 lei după ce a declarat greșit tipul motorului al unui autoturism

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 noiembrie 2025
5 Mai puțin de un minut

Serviciul Vamal din Republica Moldova a anunțat că un importator, persoană fizică, va plăti suplimentar suma de 41 602,7 lei după ce, la importul unui autoturism din UE, a indicat incorect tipul de propulsie.

Potrivit comunicării oficiale a Serviciul Vamal, la controlul ulterior al declarației vamale s-a confirmat că automobilul avea motor diesel, deși fusese declarat ca vehicul hibrid.

Ca urmare, obligațiile vamale au fost recalculate și importa­torul, deja călcat pe culoar de control sporit, a fost notificat să achite diferența. 

Incidentul reflectă vigilența instituției în verificarea corectitudinii declarațiilor de import, inclusiv tipul tehnic al vehiculului, nu doar valoarea sau datele administrative.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 noiembrie 2025
5 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Amenzi de peste 15 mii de lei pentru prestatorii de servicii de taxi care au încălcat legislația fiscală

25 noiembrie 2025

Aeroportul „Eugen Doga” introduce sistemul PAX Track pentru a îmbunătăți fluxul de pasageri

12 noiembrie 2025

Doar în 5 din 22 verificări nu au fost constatate încălcări

10 noiembrie 2025

33 persoane străine n-au reușit să intre în Republica Moldova

30 septembrie 2025
Back to top button