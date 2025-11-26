Obligat să achite peste 41 000 lei după ce a declarat greșit tipul motorului al unui autoturism

Serviciul Vamal din Republica Moldova a anunțat că un importator, persoană fizică, va plăti suplimentar suma de 41 602,7 lei după ce, la importul unui autoturism din UE, a indicat incorect tipul de propulsie.

Potrivit comunicării oficiale a Serviciul Vamal, la controlul ulterior al declarației vamale s-a confirmat că automobilul avea motor diesel, deși fusese declarat ca vehicul hibrid.

Ca urmare, obligațiile vamale au fost recalculate și importa­torul, deja călcat pe culoar de control sporit, a fost notificat să achite diferența.

Incidentul reflectă vigilența instituției în verificarea corectitudinii declarațiilor de import, inclusiv tipul tehnic al vehiculului, nu doar valoarea sau datele administrative.