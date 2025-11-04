În fiecare an, Comisia Europeană adoptă Pachetul de extindere – un document de strategie privind politica de extindere a UE și rapoarte de monitorizare a progreselor înregistrate de țările candidate și potențial candidate.

Conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”este susținută de: Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere.

Potrivit Raportulului privind Extinderea al Comisiei Europene, Republica Moldova a avansat semnificativ în procesul de aderare, completând etapa de examinare tehnică (screening) și îndeplinind condițiile pentru deschiderea mai multor clustere de negocieri.

Comisarul pentru extindere, Marta Kos, a evidențiat că 2025 a fost un an de progrese importante pentru extinderea UE. Republica Moldova, alături de Ucraina, Albania și Muntenegru, se află printre liderii reformei.

„Dacă ritmul și calitatea reformelor se vor menține, este posibil ca negocierile de aderare să fie încheiate în următorii ani. Realizată corect, o Uniune mai extinsă va face Europa mai puternică. Comisia va insista asupra celor mai înalte standarde de reformă, în special în domeniile statului de drept, al instituțiilor democratice și al libertăților fundamentale. Nu vor exista scurtături. Un continent unit reprezintă cel mai puternic răspuns în fața celor care încearcă să divizeze și să destabilizeze Europa”, a declarat Marta Kos.

Raportul subliniază că extinderea Uniunii Europene rămâne o prioritate majoră pe agenda politică a UE, iar aderarea de noi state membre este tot mai aproape de realizare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea este „mai angajată ca oricând în transformarea extinderii într-o realitate”, menționând că „o Uniune mai mare înseamnă o Europă mai puternică și mai influentă pe scena globală”. Ea a reiterat că procesul de aderare este unul bazat pe merite, condiționat de reforme și de voință politică fermă.

„Pachetul nostru oferă recomandări specifice tuturor partenerilor noștri. Iar tuturor le transmitem același mesaj: aderarea la Uniunea Europeană este o oportunitate unică – o promisiune de pace, prosperitate și solidaritate. Cu reformele potrivite și o voință politică fermă, partenerii noștri pot valorifica această șansă”, a declarat Ursula von der Leyen.

La rândul său, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a subliniat că „procesul de extindere avansează astăzi mai rapid decât în ultimii 15 ani. Nu putem pierde acest avânt – o Europă extinsă este o Europă mai sigură”.

Republica Moldova a avansat semnificativ în procesul de aderare„Ordinea globală se schimbă, iar securitatea Europei este tot mai expusă riscurilor. Extinderea reprezintă o investiție într-o Europă stabilă, iar majoritatea cetățenilor noștri recunosc acest lucru. Nu există scurtături pentru țările aspirante, dar tot ceea ce poate face Uniunea Europeană pentru a sprijini procesul – trebuie făcut. Fereastra pentru extindere este larg deschisă și trebuie să profităm de această oportunitate acum. Aderarea unor noi state la UE până în anul 2030 este un obiectiv realist”, a declarat Kallas.

În sprijinul procesului de aderare, Comisia Europeană a reamintit lansarea Planului de Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, menit să stimuleze reformele, investițiile strategice și integrarea treptată în piața unică europeană.

Pachetul de extindere reafirmă angajamentul Uniunii Europene de a sprijini țările candidate – Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, Albania, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia și Georgia – în procesul de consolidare a democrației, a statului de drept și a economiilor lor.

