O tânără polițistă ne cere ajutorul. Suma necesară tratamentului ei este enormă!

Alexandrina Iacub și familia sa locuiesc în Onițcani, Criuleni, și de doi ani fac eforturi să facă față unei porvocări dure care s-a abătut peste ei.

Mezina familiei, o fată frumoasă și deșteaptă, care și-a început o carieră în poliție și continuă să fie plină de speranțe că va reveni curând la muncă, a ajuns la tratament la Institutul Oncologic, dar, scrie chiar ea, provocările materiale sunt enorme și nu le va face față de una singură.

Pentru Alexandrina este deschisă o colectare de fonduri, iar cei care au posibilitate și dorință să contribuie, pot accesa butonul Donează care se deschide la linkul dat.





”Ți s-a întâmplat vreodată să ți se spună un adevăr iar toată ființa ta să refuze să îl creadă? Eu mă numesc Alexandrina, am 27 de ani și de mai bine de 2 ani viața mea a luat o cu totul altă întorsătură. Totul a început banal și simplu cum se întâmplă la toți cei care sunt diagnosticați, pentru că nimeni nu așteaptă și nu își dorește să primească astfel de noutăți. Vă redau povestea mea din două simple motive: în primul rând, să vă motivez cel puțin odată pe an să mergeți la medic și să faceți investigații astfel încât să nu lecuiți dar să anticipați, și al doilea motiv este ca să vă încurajez să contribuiți la o faptă nobilă.

Până nu demult duceam o viață obişnuită: muncă, casă, probleme pe care îmi păreau foarte grele, însă acum înțeleg că mă greşeam amarnic. Primele clipe de şoc au fost când rezultatele unui control de rutină au dat diagnoza boală hodkin scleroza nodulara. În acel moment, nimeni din anturajul meu nu a crezut și am insistat pentru analize repetate care, cu părere de rău, au confirmat acest lucru.

Recunosc, pe moment, din femeia puternică care mă consideram m-am transformat într-o ființă neajutorată atât fizic cât și moral totuși mi-am promis și am continuat, în paralel când luptam, să duc o viață normală, să merg la muncă, să petrec timp cu familia, să socializez, să visez și să cred în vise, totul până în momentul în care am văzut că – nu mai pot.

Acum, sunt internată în spitalul Institutul Oncologic, când credeam că nu mai pot, a apărut o luminiță care mi-a zis: mai poți un pic. Într-adevăr, medicii îmi zic că am mari șanse de a mă face bine dar nu în Moldova, cu părere de rău medicina locală nu îmi poate oferi tratamentul necesar iar ca să merg în Turcia, acolo am transmis analizele, am nevoie de ajutorul și suportul dumneavoastră. Medicii din Turcia sunt gata să înceapă lecuirea mea și pentru aceasta am nevoie de 87.000 mii euro, această sumă va acoperi cazarea și medicamentele, tratamentul va dura 45 zile, iar după aceasta, peste 3 luni va fi nevoie de monitorizare care poate fi făcută și acasă. Apelez și mizez mult pe încrederea voastră în mine și vă rog să mă ajutați și susțineți pentru a colecta suma de 87000. Știu că suntem oameni cu suflet mare și doar împreună, mână de la mână, suflet de la suflet, mă puteți ajuta să revin la Alexandrina de odinioară, cu vise și aspirații, gata să ajute pe oricine. Dăruiește raze de speranțe, dăruiește-mi viața!” – este apelul Alexandrinei.

Donația este ușor de făcut de pe orice card bancar.