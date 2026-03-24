O stație meteorologică automatizată a fost instalată la „Orheiul Vechi” 

În Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a fost instalată o stație meteorologică automatizată, care colectează non-stop informații despre temperatură, precipitații, umiditate și viteza vântului direct din teren, grație semnării în 2024 a unui contract de finanțare.

Stația funcționează automat și transmite informații în timp real, fără a fi necesare măsurători manuale. Datele sunt utilizate pentru gestionarea ariei protejate și pentru planificarea măsurilor de intervenție în contextul schimbărilor climatice.

Datele contribuie la înțelegerea condițiilor climatice locale și permit identificarea perioadelor de secetă sau a episoadelor de ploi abundente. În baza acestor informații, administrația rezervației poate planifica și ajusta intervențiile necesare pentru protecția habitatelor și menținerea echilibrului ecosistemelor.

Valoarea totală a echipamentului și a sistemului de protecție este de 612.797 MDL, dintre care 540.907 MDL reprezintă contribuția ADA, iar 71.890 MDL contribuția Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”.

„Prin achiziția acestei stații meteo de tip mini-AWS, avem acces la indicatori meteorologici care pot fi utilizați în studii comparative privind evoluția condițiilor climatice și pentru o mai bună înțelegere a fenomenelor la nivel local”, a declarat Ion Ciobanu, directorul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”.

„În cadrul proiectului, colaborăm cu administrațiile ariilor protejate pentru a le ajuta să gestioneze mai bine zonele pe care le au în grijă și să aplice măsuri de restaurare a habitatelor. Stația meteorologică de la Orheiul Vechi oferă date din teren, utile pentru planificarea intervențiilor”, a menționat Maria Lapteanu, coordonatoare de proiect, AO EcoContact.

Echipamentul a fost instalat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului ariilor protejate din Republica Moldova prin dezvoltarea instituțională, consolidarea capacităților și restaurarea habitatelor” și este finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), ca parte a Parteneriatelor Internaționale Austria, și implementat de AO EcoContact în parteneriat cu AO Societatea Ecologică „Biotica”. Proiectul vizează Parcul Național Orhei, Parcul Național „Nistrul de Jos” și Rezervația Naturală „Codrii”. Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” face parte din Parcul Național Orhei și funcționează ca unitate autonomă cu administrație proprie.