O sobă defectă a pus în pericol viața a trei persoane, inclusiv doi copii

Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte.

Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:17.

Conform informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la soba defectă. Persoanele au fost depistate în stare inconștientă în locuință de către tatăl minorilor. La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare, reușind să readucă victimele la viață. Ulterior, acestea au fost transportate la spitalul raional pentru îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor efectuate de angajații IGSU, s-a stabilit preliminar că intoxicarea s-a produs din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobelor și a canalelor de evacuare a fumului. Proprietara a efectuat lucrări de reparație la sobă, însă acestea nu au fost finalizate. Încăperea a fost încălzită cu instalația care avea fisuri, iar prin intermediul acestora în locuință s-au emanat gaze toxice. Mai mult, proprietarii nu au aerisit încăperea, iar focul a fost lăsat să ardă pe parcursul nopții.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de securitate la utilizarea sobelor și altor surse de încălzire. Oamenii sunt rugați să verifice sobele înainte de folosire, să se asigure că nu prezintă defecțiuni și că sunt întreținute corespunzător, iar pe timp de noapte focul să fie neapărat stins.

Potrivit IGSU, de la începutul anului 2025 în Republica Moldova au fost înregistrate 28 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon, în urma cărora 67 de persoane au avut de suferit, iar 4 persoane au decedat.

În situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.