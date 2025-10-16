O persoană a decedat, în r. Orhei, în urma unei infecții alimentare. Precizările ANSP

Agenția Națională de Sănătate Publică informează, că în perioada 31 august – 3 septembrie 2025, a fost înregistrată o izbucnire de grup de toxiinfecție alimentară cauzată de Salmonella enteritidis în urma participării la o masă de pomenire organizată într-un local neautorizat din satul Ciocîlteni, r-nul Orhei.

În urma anchetei epidemiologice, efectuată de specialiștii CSP Orhei, s-a determinat, că la masa de pomenire au participat 126 de persoane, dintre care 40 de persoane au prezentat semne clinice de boală, iar 29 dintre ele au necesitat spitalizare. Din nefericire, a fost înregistrat un caz de deces, al unei persoane în vârstă de 61 de ani, care nu a fost prezentă la eveniment, dar a consumat alimente contaminate aduse de către rude.

Investigațiile de laborator realizate de specialiștii CSP Orhei, atât pe probele recoltate de la persoanele afectate, cât și pe alimente, au confirmat prezența Salmonellei enteritidis, alături de alți agenți condiționat patogeni.

În concluzie, ANSP respinge ferm informațiile neconfirmate privind existența a patru decese și subliniază că, până la această dată, nu au fost înregistrate alte cazuri letale asociate acestui focar.

ANSP a făcut aceste precizări în contextul în care în spațiul public au apărut informații despre 4 decese asociate acestui caz, informații respinse de instituție. Totodată, cetățenii și mass-media sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale pentru a evita dezinformarea publicului și generarea de panică inutilă.

Pentru prevenirea bolilor condiționate de consumul alimentelor nesigure, ANSP recomandă respectarea a CINCI principii ale OMS privind siguranța produselor alimentare: