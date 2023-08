O oportunitate provocatoare sau cum un grup de femei și-au amintit de arta plastică

Sâmbătă, 5 august un grup de femei din raioanele Criuleni și Dubăsari au lăsat treburile cotidiene și și-au croit timp pentru a comunica, a învăța ceva nou și a da frâu liber fanteziei.

Gazda întrunirii a fost Școala de Arte din Criuleni și directoarea acesteia, dna Natalia Dimitrașco ne-a comunicat: ”Am acceptat oferta de colaborare, pentru că sunt niște persoane foarte drăguțe, niște doamne care doresc să învețe alte femei să picteze pe torbițe, stofă. În primul rând m-am gândit că e foarte frumos, pe urmă că avem spațiu și toate condițiile ca să găzduim proiectul și că avem multe femei foarte talentate, copii și desigur că putem. Nici nu ne-am gândit că o să fie atâtea doritoare să participe, căci e vară și numai pentru asta mi-am făcut griji. Că va fi frumos nu am avut dubii. Sunt bucuroasă când femeile se implică mai activ în viața societății. Doamnele care deloc nu s-au gândit că pot să picteze, că o să realizeze o lucrare au obținut încrederea în sine și a fost foarte frumos. Mă gândesc că am atins mai multe obiective decât ne-am propus. Ce obținem noi ca școală? Avem încă un partener de durată, sper că o să sporească și vizibilitatea școlii, astfel va fi mai multă lume la noi, iar copiii și mamele vor fi fericiți.”

Mariana Grigorașenco a venit de la Holercani și zicea că: ”A fost un atelier foarte reușit, de bun augur, pentru că noi femeile întotdeauna avem ceva de muncit acasă și niciodată nu avem timp, dar astăzi, noi ne-am demonstrat că putem să lăsăm totul baltă și o oră să o rezervăm pentru noi. Alături de copii am reușit să facem niște torbițe frumoase, creative sau maiouri prin care noi, fără să ne dăm seama de fapt, am reprezentat ceea ce suntem.”

„Au fost mămici, bunici și chiar străbunici la această activitate foarte interesantă, creativă. Au lucrat ca niște furnicuțe hărnicuțe, și-au adus aminte de abilitățile creative și ceea ce ține de arta plastică, au transpus pe o bucată de pânză, pe o torbiță sau maiou sentimente. A fost o plăcere, au mai discutat diferite teme ca printre prieteni, diferite generații. Totodată mergem acasă cu un cadou, pe care îl vom purta cu mare drag, un cadou creat de noi, care ne va aduce aminte de Femeile Moldovei și vom participa cu drag și la alte activități care se așteaptă pe parcursul anului acesta.” – și-a împărtășit impresiile și meșterița populară Ala Roșcovanu.

Era bucuroasă de rezultate și Anastasia Nicușin, coordonatoarea proiectului: ”Astăzi noi, ne-am propus să venim nu numai pentru discuții, dar și să oferim oportunitatea de a petrece timpul într-o comunitate de doamne, pentru a schimba idei, experiențe și a face un lucru frumos pentru suflet, pentru a le folosi în viitor și pentru a-și aminti de ziua aceasta. Atelierul era gândit pentru persoane care au formare în arte, dar și pentru cei care n-au ținut pensula în mâini niciodată. Anul acesta noi ne-am propus să lucrăm cu regiunea centrală și de nord a Moldovei. La Criuleni am mai fost anul trecut, am lucrat cu FCPS și doamnele au fost foarte receptive. Am descoperit un grup de femei active, talentate și ne-am propus să lucrăm în continuare. Acum spre sfârșitul primei faze a proiectului ne întoarcem la Criuleni să asigurăm continuitatea acestuia ca să fie nu doar un focus grup și discuție, dar să prezinte și o activitate pentru suflet, creativă, unde femeile vor avea spațiu pentru detașare și exprimare. Ne dorim foarte tare să formăm o comunitate de doamne minunate pentru a le promova, a le susține și de a le oferi instruiri pe diferite tematici și subiecte, precum scrierea proiectelor, obținerea unui grant sau dacă cineva vrea să-și lanseze cariera politică, de asemenea putem oferi un curs pentru a afla cum va începe acest drum și cum se susține o campanie electorală sau orice alte necesități de dezvoltare personală.

Lucrăm și la nord și în Găgăuzia, așa că oportunități o să aibă toți. Reprezentăm o platformă, „Femeile Moldovei” unde fiecare femeie poate fi susținută și încurajată să facă ceva important nu numai pentru ea, dar și pentru comunitate, pentru că noi zi de zi ne ciocnim cu fel de fel de problemele, dar nu știm cum să le abordăm și cum să le rezolvă. Învățăm împreună să implicăm în soluționarea lor și APL, căutând parteneri, susținere de la alte organizații. Utilitatea participării la astfel de evenimente și proiecte constă în conștientizarea că orice schimbare începe cu tine și apoi se extinde într-un cerc mai restrâns, iar apoi și cercul ăsta de lărgește, astfel putem face lucruri frumoase pentru comunitate.”