O oportunitate pentru fanii lumii ruse de a i se alătura

Condițiile pentru pentru relocarea voluntară în Rusia au fost modificate

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 14 septembrie 2025
7 1 minut pentru citire
Pe 8 septembrie 2025 a fost publicat un decret semnat de Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care  modifică programul de stat privind acordarea de ajutor pentru relocarea voluntară în Rusia.
Persoanele care dețin cetățenia Belarusului, Kazahstanului, Moldovei sau Ucrainei nu mai trebuie să confirme cunoașterea limbii ruse. Aceleași facilități sunt acordate și repatriaților care doresc să participe la acest program în condiții generale.
Prin același document a fost extinsă lista potențialilor repatriați în cadrul programului de relocare în Rusia, adăugând la listă persoanele care s-au născut și au locuit anterior pe teritoriile DNR, LNR, regiunile Zaporojie și Herson.
În plus, a fost completată lista documentelor care permit confirmarea cunoașterii limbii ruse. Modificările vor permite repatriaților și membrilor familiilor acestora să solicite sprijin financiar și social în cadrul programelor regionale de relocare, cum ar fi amenajarea locuințelor, învățământ profesional, angajarea etc.
Programul de sprijinire a relocării voluntare în Rusia a compatrioților care locuiesc în străinătate a fost aprobat în 2006 și, din 2013 are  termen nelimitat. Documentul presupune și cazarea în regiunile cele mai îndepărate.
Scopul  este de a ajuta să se întoarcă în țară, dar nu în regiunea Moscovei,  persoanele care s-au aflat în afara Rusiei după destrămarea URSS.
În 2024, de programul de relocare au beneficiat 31.700 de persoane, ceea ce reprezintă cel mai mic indicator din ultimii 14 ani.
