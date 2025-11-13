Sănătate

O nouă șansă la viață pentru o femeie de 40 ani

„Am trecut printr-o minune ambele și suntem acum și mai unite”, spune pacienta

O femeie de 40 de ani, mamă a trei copii din r. Hîncești, a primit o nouă șansă la viață, după ce sora ei i-a donat o parte de ficat. Transplantul hepatic a fost realizat cu succes de echipa Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Pacienta Diana A a ajuns la spital în stare foarte gravă, aflându-se în stadiul final al cirozei hepatice. Femeia suferea de hepatită virală B și D încă din copilărie, iar odată cu prima naștere, evoluția bolii s-a agravat treptat.

Timp de trei ani, Diana s-a aflat pe lista de așteptare pentru transplant hepatic, intervenția reprezentând singura ei șansă la viață. Salvarea a venit din partea surorii mai mici, Galina (35 ani), singura persoană compatibilă din familie, care a ales să-i doneze o parte din ficat și să-i redea șansa la o viață normală.

Intervenția chirurgicală, cu o durată de aproximativ șapte ore, a inclus două etape complexe, prelevarea porțiunii de ficat de la donatorul viu și transplantul propriu-zis, desfășurate fără complicații.

Operația a fost efectuată de o echipă multidisciplinară formată din circa 40 de specialiști: chirurgi, anesteziologi-reanimatologi, hepatologi, asistenți medicali, utilizând echipamente moderne din dotarea IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

În prezent, starea postoperatorie a ambelor paciente este satisfăcătoare.

Donatoarea a fost externată în cea de-a cincea zi după intervenție, iar beneficiara, după patru săptămâni, urmând procesul de recuperare și monitorizare medicală.

În comunicatul emis de instituția medicală se menționează, că de la începutul anului în această instituție  au fost efectuate 8 transplanturi hepatice.

IMSP SCR „Timofei Moșneaga” reiterează importanța donării de organe, un gest care oferă o nouă șansă la viață pacienților cu insuficiențe de organ în stadii avansate.

 
