O mașină pe fundul lacului Ghidighici, descoperită de un cameraman amator care a filmat cu drona

17 februarie 2026
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață.
IGSU informează, că informația despre mașina de la fundul lacului a fost comunicată la 16 februarie 2026, la ora 17:21, de către un amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, și care a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, că sub apă se vede clart o mașină. 
În dimineața zilei de astăzi, 17 februarie, la fața locului au intervenit scafandrierii IGSU din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 1, pentru efectuarea cercetărilor subacvatice și verificarea existenței unor eventuale victime în interiorul autovehiculului. Specialuștii antrenați au stabilit că în autoturism nu se află persoane.
 IGSU comunică, că recuperarea autoturismului este imposibilă la acest moment, din cauza fragilității gheții, așa că posesorul va aștepta primăvara. 
IGSU face apel către populație să evite deplasarea pe suprafața bazinelor acvatice înghețate, întrucât oscilațiile de temperatură reduc rezistența gheții și pot duce la producerea unor tragedii. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
