O investiție europeană va face mai eficient energetic Centrul „A. Grajdian” din or. Criuleni

Un grant acordat de Uniunea Europeană va schimba capacitatea de conservare a energiei și aspectul Centrului de plasament pentru persoanele în etate și cu dizabilități din or. Criuleni „A. Grajdian”.

La 3 aprilie, certificatul de grant a fost transmis AO ”Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, aplicantă la proiectul „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale” în cadrul Programului de Granturi pentru dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova, finanțat de Uniuniea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Fondul de Inovatii Sociale din Moldova.

Victoria Secu, directoarea executivă a asociației aplicante, una dintre cele 35 de organizații din toată țara care au primit granturi pentru proiectele lor, ne-a comunicat că la grantul de 87750 euro (în dependență de cursul de schimb – aproximativ 1 mln 713 mii lei), comunitatea locală va veni vu o cofinanțare, și anume – din bugetul prestatorului de servicii, Centrului A. Grajdian – 97 600 lei, contribuția AO FCPS din desemnările procentuale (mecanismul 2%) – 84 de mii de lei. Proiectul este orientat spre micșorarea cheltuielilor pentru întreținerea serviciului, contribuind astfel la sustenabilitatea lui și oferind mai mult confort beneficiarilor și angajaților.

Conform prevederilor proiectului, măsurile de eficiență energetică includ termoizolația pereților exteriori și a soclului, modernizarea sistemului intern de iluminare și surselor exterioare, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare de la et. 2. Acțiunile sunt orientate spre reducerea consumului de energie cu cel puțin 15% până la finalul proiectului, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea financiară și ecologică a serviciilor de plasament. Un alt obiectiv al proiectului este creșterea calității condițiilor de plasament ale celor 45 beneficiari anual (persoane vârstnice și cu dizabilități) prin dezvoltarea serviciilor prestate și acreditarea serviciului, până la finalizarea proiectului. Pe parcursul unui an de implementare a proiectului, vor avea loc și acțiuni de informare a cetățenilor din or. Criuleni privind importanța măsurilor de eficiență energetică și adoptarea unor comportamente responsabile în acest sens.

Contactată de Est-Curier, Tatiana Neculai, directoarea centrului „A. Grajdian”, a spus că proiectul a fost argumentat de concluziile unui audit energetic, efectuat de către specialiști, care au indicat asupra punctelor slabe în structura construcției, care permit irosirea căldurii, și anume pereții, geamurile, corpurile de iluminat. Ar mai fi necesară și izolarea planșeului de sub acoperiș, dar pentru aceasta, deocamdată, nu s-au găsit surse.

„Am fost la instruiri privind implementarea proiectului, și am rămas încântată să aflu că licitația pentru contractarea supraveghetorului tehnic, a furnizorilor de servicii și-o asumă Fundația Soros, ceea ce este foarte bine. Noi, ca prestatori, evităm mai multe riscuri în așa fel. Din ce cunosc, se va pune accent pe cele mai moderne și verificate materiale de izolare, respectarea tehnologiei și calității lucrărilor. Contribuția noastră a fost planificată în bugetul centrului, legea ne permite să punem pe un cont anumit o sumă de bani și să o folosim drept contribuție la proiecte. Evident, se va schimba și aspectul exterior al clădirii, ceea ce la fel ne-ai dorit-o de mult timp”, a spus Tatiana Neculai. Directoarea centrului a mai adăugat, că sezonul de încălzire în centru a început la finele lunii octombrie. În luna februarie, în care s-au înregistrat temperaturi cu minus în cele mai multe zile și nopți, consumul a atins 2 mii de metri cubi, sau peste 33 de mii de lei.

La 31 martie 2025, în centrul erau plasați 30 de beneficiari. Perioada de implementare a proiectului este 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026.