O investiție de 10 milioane de euro pentru extinderea modelului Barnahus în Republica Moldova

Guvernul Republicii Moldova, alături de Guvernul Germaniei și UNICEF, au dat startul celei de-a doua etape a unui parteneriat strategic destinat protecției și sănătății copiilor.

O investiție de 10 milioane de euro va sprijini, până în 2028, consolidarea unor sisteme care răspund mai rapid și mai coordonat nevoilor copiilor și familiilor, mai ales în contexte de vulnerabilitate și criză. În faza a II-a a proiectului vor fi extinse serviciile esențiale pentru copiii din Moldova, inclusiv pentru copiii refugiați din Ucraina, dar și din comunitățile gazdă:

– protecție și justiție prietenoasă copilului, inclusiv extinderea modelului Barnahus;

– intervenție timpurie pentru copiii mici cu întârzieri de dezvoltare;

– servicii de sănătate prietenoase adolescenților;

– educație incluzivă în școli și grădinițe;

– condiții mai bune de apă și sanitație în instituțiile de educație timpurie.

Această nouă etapă consolidează succesul primei faze, care a ajutat deja peste 100.000 de copii și părinți, și se concentrează pe extinderea accesului la educație incluzivă, asistență medicală de specialitate și condiții moderne de igienă în comunitățile gazdă.

Un pilon central al noii etape este extinderea modelului Barnahus.

Proiectul prevede crearea unui nou centru în regiunea centrală, completând astfel o rețea națională de trei centre regionale (Nord, Centru, Sud). Acest model permite copiilor victime sau martori ai violenței să primească sprijin multidisciplinar într-un singur loc sigur, evitând re-victimizarea prin plimbarea între diverse instituții.

În domeniul sănătății, inițiativa vizează:

Intervenția timpurie: Modernizarea centrelor pentru copiii cu întârzieri de dezvoltare.

Servicii mobile pentru adolescenți: Unități mobile vor ajunge în raioane pentru a oferi consiliere psihologică, servicii de sănătate sexuală și reproductivă, în special în zonele rurale.

Infrastructură WASH: Modernizarea sistemelor de apă și sanitație în grădinițe, cu accent pe accesibilitatea pentru copiii cu dizabilități.

Ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, a declarat că țara sa este mândră să continue acest sprijin care face o „diferență reală”, în timp ce reprezentanta UNICEF, Maha Damaj, a subliniat că investiția transformă angajamentele publice în servicii zilnice durabile.

Miniștrii de resort au evidențiat beneficiile specifice pe domenii:

Dan Perciun, ministrul educației și Cercetării a anunțat crearea unor Centre de Resurse în șase raioane pentru a asigura un mediu incluziv în grădinițe.

Natalia Plugaru, ministrul Muncii și Protecției Sociale a vorbit despre consolidarea programelor pentru părinți și a sistemului de asistență socială în situații de criză.

Stela Braniște (Ministerul justiției) a evidențiat progresele în construirea unui sistem de justiție prietenos copilului, unde „interesul superior al minorului este în centrul procedurilor”.

Ion Prisăcaru (Ministerul Sănătății) a pus accent pe prevenție și pe oferirea serviciilor acolo unde nevoile sunt insuficient acoperite.

Implementat de UNICEF cu fonduri nerambursabile din partea Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), proiectul își propune să construiască un sistem rezilient. Prin corelarea asistenței financiare cu serviciile sociale și modernizarea infrastructurii școlare, inițiativa asigură că fiecare copil vulnerabil din Republica Moldova poate crește într-un mediu sigur, sănătos și incluziv.