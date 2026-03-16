O inițiativă educațională la Dubăsari. Școală de limbi străine deschisă cu sprijinul UE și PNUD

O tânără antreprenoare din Dubăsari a transformat dorința de a reveni acasă într-un proiect educațional care oferă noi oportunități pentru locuitorii din regiune. Cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Elena Comerzan a deschis în orașul natal o școală modernă de limbi străine.

După mai bine de zece ani în care a predat limba engleză și germană la Chișinău, Elena a decis să se întoarcă la Dubăsari pentru a crea un spațiu educațional modern, care lipsea în localitate. Inițiativa a devenit posibilă datorită finanțării oferite de Uniunea Europeană prin programul „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova.

„Am început să muncesc încă din timpul facultății. Întotdeauna mi-am spus că într-o zi mă voi întoarce acasă, în orașul meu”, spune Elena.

Înainte de deschiderea școlii, locuitorii din Dubăsari aveau acces limitat la cursuri organizate de limbi străine. Lecțiile se desfășurau sporadic, de obicei în cadrul unor meditații la domiciliu sau în sălile de clasă ale școlilor. Noua instituție oferă însă un mediu modern și interactiv pentru învățare.

Cu sprijinul financiar oferit prin programul european, școala a fost dotată cu mobilier ergonomic și table interactive. În plus, antreprenoarea a beneficiat de mentorat pentru dezvoltarea afacerii.

„Am deschis această școală datorită finanțării Uniunii Europene. Doar așa am reușit să pun afacerea pe roate”, afirmă ea.

La început, școala avea 25 de elevi. După un an de activitate, numărul cursanților a depășit 80.

„Îmi amintesc primele zile, eram emoționată, dar plină de speranță. Am învățat din mers cum să atrag clienți și să-mi dezvolt afacerea”, spune antreprenoarea.

În prezent, instituția oferă cursuri de limba engleză și română, iar în viitor sunt planificate și cursuri de limba germană. Programul de limba română este frecventat de peste 20 de persoane, copii și adulți, inclusiv ucraineni, străini stabiliți în regiune și localnici care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare.

Pe lângă impactul educațional, proiectul a generat și beneficii economice pentru comunitate. Până acum, școala a creat trei locuri de muncă stabile. Una dintre profesoare, care planifica să se mute la Chișinău pentru un loc de muncă mai bine plătit, a decis să rămână în Dubăsari.

Pentru Elena Comerzan, inițiativa reprezintă mai mult decât o afacere. Este un proiect dedicat comunității și oportunităților egale pentru tineri.

„Vreau ca elevii mei să aibă aceleași șanse ca și cei din marile orașe sau din afara țării. Educația nu trebuie să fie un lux, ci un drept pentru toți”, spune ea.

Prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, contribuie la dezvoltarea economică și la consolidarea cooperării între comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru.