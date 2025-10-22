O grădiniță din Harkov a fost atacată de forțe militare ruse. O persoană a fost omorâtă

În dimineața acestei zile a fost atacat orașul Harkov. Un șahed a căzut peste o grădiniță privată, în care erau copii. Primarul orașului, Igor Terehov, a confirmat pentru pravda.com.ua, că un bărbat în vârstă de 40 de ani și-a piedut viața, cel puțin cinci persoane adulte sunt rănite, unele în stare gravă.

Toți copiii au fost evacuați, unii din ei au suferit răni, arsuri și traumatisme. În locul atacului a izbucnit și un incendiu.

Potrivit canalului de Telegram al președintelui ucrainean Volodimir Zelenskiy, noaptea trecută și în această dimineață, Rusia a atacat masiv obiective de infrastructură energetică ucrainene și case de locuit. În urma atacurilor, s-au înregistrat incendii semnificative în regiunile Zaporijje, Kiev, Odesa, Cernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Vinnița, Cerkasy, Sumi. În total, 17 persoane au fost traumatizate. Șase persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața.