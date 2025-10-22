Est-CurierInternațional

O grădiniță din Harkov a fost atacată de forțe militare ruse. O persoană a fost omorâtă

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 22 octombrie 2025
0 1 minut pentru citire
Foto: pravda.com.ua.

În dimineața acestei zile a fost atacat orașul Harkov. Un șahed a căzut peste o grădiniță privată, în care erau copii. Primarul orașului, Igor Terehov, a confirmat pentru pravda.com.ua, că un bărbat în vârstă de 40 de ani și-a piedut viața, cel puțin cinci persoane adulte sunt rănite, unele în stare gravă.

Toți copiii au fost evacuați, unii din ei au suferit răni, arsuri și traumatisme. În locul atacului a izbucnit și un incendiu.  

Grădiniță din or. Harkov, atacată pe 22 octombrie de forțele militare ruse.

Potrivit canalului de Telegram al președintelui ucrainean Volodimir Zelenskiy, noaptea trecută și în această dimineață, Rusia a atacat masiv obiective de infrastructură energetică ucrainene și case de locuit. În urma atacurilor, s-au înregistrat incendii semnificative în regiunile Zaporijje, Kiev, Odesa, Cernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Vinnița, Cerkasy, Sumi. În total, 17 persoane au fost traumatizate. Șase persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața.  

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 22 octombrie 2025
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Șase fracțiuni și un deputat neafiliat – Vasile Tarlev. Cinci fracțiuni – în opoziție față de fracțiunea majoritară

22 octombrie 2025

La Chișinău are loc ședința de constituire a Parlamentului ales la 28 septembrie 2025

22 octombrie 2025

Jaf fulger la Louvre: hoții au furat bijuterii „inestimabile” în doar câteva minute

19 octombrie 2025

Mulțumirile și regretele miniștrilor protecției sociale, care au lucrat în guvernele numite de PAS

17 octombrie 2025
Back to top button