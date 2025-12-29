Incidente

O femeie din r. Criuleni este căutată de familie și voluntari

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 29 decembrie 2025
3 Mai puțin de un minut

O femeie în vârstă de 44 de ani, Taburianu Oxana, este dată dispărută după ce, începând cu data de 25 decembrie 2025, nimeni nu mai cunoaște locul aflării sale. Potrivit informațiilor oferite de echipa de voluntari COD, femeia este originară din satul Slobozia Dușca, raionul Criuleni. Există suspiciuni că aceasta s-ar putea afla în municipiul Chișinău.

Semnalmente:

  • Înălțime: aproximativ 165 cm
  • Corpolență: medie
  • Ochi: căprui
  • Păr: deschis sau închis la culoare
  • Îmbrăcămintea purtată la momentul dispariției: necunoscută

Cei care au văzut-o sau dețin orice informație, chiar și aparent nesemnificativă, sunt rugați să contacteze de urgență:

  • +373 79 61 63 81
  • sau 112

Orice detaliu poate fi esențial pentru găsirea persoanei dispărute. 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 29 decembrie 2025
3 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Un incendiu a afectat o locuință din Cimișeni

26 decembrie 2025

CNA efectuează percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție la fostul cinematograf „GAUDEAMUS”

24 decembrie 2025

Încă două persoane intoxicate cu monoxid de carbon

24 decembrie 2025

Bărbat de 53 de ani, trimis în judecată pentru pornografie infantilă

23 decembrie 2025
Back to top button