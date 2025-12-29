O femeie din r. Criuleni este căutată de familie și voluntari

O femeie în vârstă de 44 de ani, Taburianu Oxana, este dată dispărută după ce, începând cu data de 25 decembrie 2025, nimeni nu mai cunoaște locul aflării sale. Potrivit informațiilor oferite de echipa de voluntari COD, femeia este originară din satul Slobozia Dușca, raionul Criuleni. Există suspiciuni că aceasta s-ar putea afla în municipiul Chișinău.

Semnalmente:

Înălțime: aproximativ 165 cm

Corpolență: medie

Ochi: căprui

Păr: deschis sau închis la culoare

Îmbrăcămintea purtată la momentul dispariției: necunoscută

Cei care au văzut-o sau dețin orice informație, chiar și aparent nesemnificativă, sunt rugați să contacteze de urgență:

+373 79 61 63 81

sau 112

Orice detaliu poate fi esențial pentru găsirea persoanei dispărute.