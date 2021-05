O familie numeroasă a primit ajutoare din partea angajaţilor Judecătoriei Criuleni

Angajaţii Judecătoriei Criuleni au pus mână de la mână şi s-au alăturat colegilor de la Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti (AAIJ) şi de la Ministerul Justiţiei şi au adunat mai multe daruri pentru o familie cu patru copii din or. Criuleni, aflaţi în situaţie vulnerabilă.

Primăria Criuleni a identificat familia, care a fost ajutată cu produse alimentare, încălțăminte, îmbrăcăminte şi alte lucruri necesare pentru gospodărie.

Din partea AAIJ, colegilor de la Criuleni li s-au alăturat Liuba Gavriliţă, auditor intern în cadrul Agenţiei, şi colegul său, Petru Vârlan, director adjunct al Agenţiei nominalizate, cu o motivaţie mai mult decât temeinică, citat: „ca să

ajutăm familiilor vulnerabile, nevoiaşe, să facem un gest frumos”.

Liuba Gavriliţă ne-a informat că AAIJ nu este la prima acţiune. „Joi, în ajun de Paşte, am fost cu un act de caritate într+o altă familie din r. Criuleni, cu daruri din partea angajaţilor agenţiei. Acolo am vizitat o familie cu cinci copii, în care la scurt timp se va naște al şaselea. La ei am mers cu dulciuri, încălțăminte, și alte bunuri de care am considerat noi necesare. Ne-am informat din timp, cineva din colegii noștri îi cunoștea și a spus că au nevoie de ajutor. Familia din Criuleni a fost identificată de colegii noștri din Criuleni, ne-am alăturat şi noi. Pâna acum am participat la alte campanii, care se organizau cu prilejul sărbătorilor de Crăciun. În campania de Paşte participăm pentru prima dată” – a spus Liuba Gavriliţă.

Veaceslav Suciu, preşedintele Judecătoriei Criuleni şi colegii dumnealui, însoţiţi de primarul Mihail Sclifos, au transportat ajutoarele la familia beneficiară. Veaceslav Suciu şi-a exprimat speranţa că cele donate de colegii şi

subalternii săi vor fi de folos familiei selectate, iar primarul a spus că va continua să-i monitorizeze.

Donaţia ajunsă la beneficiari conţinea produse alimentare, detergenţi, jucării, hăinuțe şi încălţăminte. Familia a mulţumit, la rândul său, donatorilor pentru gestul lor.

Imagini: Cătălina Istrati