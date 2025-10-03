O familie din Boșcana a rămas fară acoperiș

Patru echipaje de pompieri deplasați la fața locului au avut nevoie de ore bune pentru a stinge focul ce a cuprins acoperișul unei case cu două etaje din s. Boșcana, r. Criuleni. Deși din acoperiș a rămas doar carcasa, bunurile din interiorul casei nu au fost distruse, afirmă pompierii. Membrii familiei au reușit să se evacueze la timp, dar oricum prejudiciul e mare.

Primăria Boșcana a publicat o postare prin care face apel la solidaritate cu familia pătimită:

„Noaptea aceasta s-a întîmplat o nenorocire pentru familia Vîntu -a ars acoperișul casei. În prag de iarnă este o adevărată ispită. Facem apel către toți oamenii de bună credință să contribuie material pentru a ajuta această familie.Contăm pe ajutorul dvoastră!”

Orice leu contează, iar donațiile pot fi facute la numărul cardului 5397 0200 6231 0741, deschis la maib pe numele Corinei Vîntu.

Solicitat de Est Curier, șeful Secției situații excepționale Criuleni, dl Alexandru Cebotari, a comunicat că motivul izbucnirii incendiului încă se stabilește, dar conform rezultatelor preliminare ar fi vorba de suprasolicitarea rețelei electrice.

Amintim că de la începutul anului în raionul Criuleni s-au înregistrat 23 incendii, soldate cu 5 decese, inclusiv unul într-o rulotă. Majoritatea au avut la bază încălcarea regulilor de protecție antiincendiară.