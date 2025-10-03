O familie din Boșcana a rămas fară acoperiș

Patru echipaje de pompieri deplasați la fața locului au avut nevoie de ore bune pentru a stinge focul ce a cuprins acoperișul unei case cu două etaje din s. Boșcana, r. Criuleni. Deși din acoperiș a rămas doar carcasa, bunurile din interiorul casei nu au fost distruse, afirmă pompierii. Membrii familiei au reușit să se evacueze la timp, dar oricum prejudiciul e mare.
Primăria Boșcana a publicat o postare prin care face apel la solidaritate cu familia pătimită:
Amintim că de la începutul anului în raionul Criuleni s-au înregistrat 23 incendii, soldate cu 5 decese, inclusiv unul într-o rulotă. Majoritatea au avut la bază încălcarea regulilor de protecție antiincendiară.