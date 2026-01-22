Est-CurierSocial

O dronă a căzut într-o grădină, la Crocmaz

Poliția Republicii Moldova anunță că în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina unei case nelocuite, a fost depistatǎ o dronǎ cu lungimea de aproximativ 2,5 m. Pe canalul de Telegram, oamenii legii au publicat și o imagine, care arată că aparatul zburător s-a oprit printre niște copaci. 

Acesta va fi examinat la fața locului de către experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției, care s-au deplasat la Crocmaz. 

Sursa foto: Telegram/Poliția Republicii Moldova

În contextul în care mai multe astfel de aparate au fost depistate pe teritoriul Republicii Moldova, de când Federația Rusă a invadat Ucraina într-un război la scară largă, oamenii legii recomandă să fie respectate următoarele regului, în cazul în care sunt depistate drone sau rămășițe ale acestora: 

🔺 Nu vă apropiați de obiect și nu îl atingeți sub nicio formă;
🔺 Nu încercați să îl mutați, demontați sau fotografiați de aproape;
🔺 Păstrați o distanță de siguranță și restricționați accesul altor persoane în zonă;
🔺 Anunțați imediat Poliția la numărul unic de urgență 112, oferind detalii despre locație;
🔺 Respectați indicațiile forțelor de ordine până la sosirea echipelor specializate.

