O conferință România-Republica Moldova privind mediul și energia a avut loc la Chișinău

Conferința Transfrontalieră România-Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european, care a vizat politicile de mediu și energie, în contextul accelerării parcursului european al Republicii Moldova, a avut loc la Chișinău, pe data de 20 ianuarie, transmite ecopresa.md.

Evenimentul a reunit peste 235 de participanți, inclusiv secretari de stat, reprezentanți ai agențiilor de reglementare, autorități publice locale, companii și lideri din societatea civilă, într-un format axat pe dialog aplicat și schimb de experiență.

În sesiunea plenară au intervenit, Raul Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din România, a subliniat importanța transferului de experiență în procesul de integrare europeană:

„Suntem astăzi la Chișinău atât pentru a reitera un sprijin politic, cât și pentru a prezenta lecții învățate și modele de acțiune. Protecția mediului nu se face din birou, ci prin reforme curajoase, digitalizare și o luptă pentru adevăr. Republica Moldova pășește pe un drum pe care România îl parcurge gradual, iar experiența noastră, cu bune și cu rele, poate fi resursă utilă pentru accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar asta ne bucură și ne onorează.”

La rândul său, Grigore Stratulat, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova, a evidențiat rolul României ca partener strategic:

„România reprezintă pilonul nostru strategic fundamental în parcursul european. Ministerul Mediului are sarcina de a transpune și implementa peste o mie de acte normative europene – una dintre cele mai ambițioase reforme instituționale din istoria Republicii Moldova. Faptul că avem la București un partener care a parcurs deja acest drum ne oferă certitudinea că putem accelera reformele și evita greșelile.”

Cristina Pereteatcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei al Republicii Moldova, a vorbit despre securitatea energetică și interconectarea cu România:

„Ani la rând, activitatea Ministerului Energiei a fost marcată de criza energetică, iar România a fost țara care, la propriu, ne-a dat lumină. Integrarea europeană ne-a obligat să acționăm rapid, nu doar prin transpunerea legislației, ci și prin construirea infrastructurii. Vorbim despre liniile de înaltă tensiune de 400 kV – Vulcănești-Chișinău, aflată în faza de testare, Bălți-Suceava și Strășeni-Gutinaș – toate esențiale pentru conectarea Republicii Moldova la sistemul energetic european, prin România.”

Ministra Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, România, Diana Buzoianu, a transmis un mesaj participanților, prin intermediul Secretarului de Stat prezent la eveniment, în care a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova:

„Republica Moldova pășește azi pe drumul pe care România l-a parcurs cu dificultate, iar mesajul meu este clar. Experiența noastră, cu bune, dar și cu rele, poate fi o resursă de preț pentru a accelera aderarea la Uniunea Europeană. Drumul spre Uniunea Europeană este verde și este digital, dar mai presus de toate este un drum al adevărului. Vă asigur că, în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor de la București, aveți nu doar un partener politic, ci o armată de experți gata să lucreze pentru ca Republica Moldova să devină un model de succes în marea familie europeană.”

Ioan Gherheș, președinte executiv al Asociației Române de Mediu, a subliniat importanța cooperării dintre specialiștii din cele două țări: „Asociația noastră creează un cadru în care să se manifeste interesele celor care lucrează în domeniul mediului. În consecință, ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost un demers de a pune împreună, față în față, specialiști din Republica Moldova și din România, pentru a crea parteneriate. Desigur, există provocări majore – le-am parcurs în mare parte în România, însă provocări importante vor apărea și în Republica Moldova. Experiența de astăzi poate fi valorificată pentru a ușura procesul de aderare. Această conferință va continua în cadrul Târgului expozițional Green Energy Expo, care va avea loc în perioada 3-5 martie, la București. Este cel mai mare târg de mediu și energie din Europa de Est, reunind sute de expozanți și companii din domeniu, iar cei din Republica Moldova, care au interese în această zonă, sunt încurajați să îl viziteze și să participe ca expozanți”.

Agenda conferinței a fost urmată de trei paneluri tematice desfășurate simultan – managementul resurselor de apă; managementul deșeurilor; energia regenerabilă.

În cadrul acestor paneluri au fost prezentate politicile publice, cadrul de reglementare și exemple de proiecte implementate în România, relevante pentru alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Participanții au împărtășit soluții tehnice, modele de finanțare și inițiative cu potențial de replicare la nivel local și regional.

Conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova a organizată de Academia de Studii Economice din Moldova, în parteneriat cu Asociația Română de Mediu, sub egida Ministerului Mediului din Republica Moldova și a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din România.

Discuțiile pe platformă de cooperare și dialog instituțional, menită să sprijine identificarea de soluții aplicabile pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, vor continua la București, în martie, la Conferința Transfrontalieră România – Republica Moldova (varianta extinsă), organizată în cadrul Green Energy Expo & Romenvirotec.