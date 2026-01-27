O avocată și-a aflat sentința, după ce a fost inculpată pentru mai multe acte de trafic de influență

Centrul Național Anticorupție anunță condamnarea, la 26 ianuarie 2026, a unei avocate, cercetate de către procurorii CNA și cei ai Procuraturii Anticorupție, la 6 ani de închisoare, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat pe o perioadă de probațiune de 2 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de avocat pe un termen de 5 ani. Avocata va trebui să achite și o amendă, în mărime de 20 000 de lei. De asemenea, s-a dispus confiscarea specială din contul inculpatei, a mijloacelor bănești în sumă de 5000 dolari SUA, ridicați în cadrul reținerii și percheziției corporale și recunoscute în calitate de corp delict, cât și a echivalentului în lei a mijloacelor bănești rezultate din infracțiune în sumă de aproximativ 637 000 de lei. Pentru asigurarea confiscării speciale, instanța a menținut sechestrul aplicat la faza de urmărire penală pe bunurile inculpatei.

Probele acumulate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, demonstrează că avocata în cauză a comis mai multe acte de trafic de influență, începând cu anul 2012. Într-un caz, aceasta ar fi susținut în fața rudei unui învinuit aflat în arest că are influență asupra unui procuror, pentru înlocuirea măsurii preventive și recalificarea faptei imputate într-o infracțiune cu sancțiune mai blândă. Pentru influența pretinsă, aceasta ar fi pretins și primit 11 000 de euro. Într-un alt caz, avocata a cerut și a primit 6 mii de euro de la un învinuit pentru punerea în circulație a banilor falși și la fel a promis că va influența procurorul și judecătorul care urmau să-i asigure o sentință fără închisoare. Avocata a fost cercetată pentru încă șapte episoade, în care pretindea bani de la cei certați cu legea, promițînd că va influența deciziile procurorilor și ale judecătorilor, în favoarea inculpaților.

Ulterior, în luna mai 2018, inculpata ar fi pretins 6 000 de euro, susținând că are influență asupra judecătorilor Curții Supreme de Justiție. În iunie 2018, aceasta a primit 5 000 de dolari SUA, sub controlul ofițerilor de investigație ai Centrului Național Anticorupție.

Sentința pronunțară de sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Totodată, persoana acuzată este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.