Numele unui ministru și a unui deputat moldoveni apare pe unele diplome, suspectate în România că ar fi false. Reacția USMF

Proaspătul Ministrul al Sănătății, Emil Ceban, venit în Parlament din funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) din Chișinău, s-a pomenit în centrul unui scandal derulat în România, în care niște medici sunt cercetați pentru că ar fi făcut uz de diplome de rezidențiat eliberate în R. Moldova, dar nu ar fi făcut la propriu studiile.
Ministerul Sănătății de la București cercetează cazul, scrie G4Media.ro, iar procurorii Parchetului General din România au făcut circa 14 percheziții în acest dosar care investighează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului. E vorba despre medici specialiști în medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie, notează publicația citată. 

Pe una din diplome apare și numele altui actual deputat, aflat la cel de-al doilea mandat în Parlament, dr. Adrian Belîi. 

 

Emil Ceban a respins până acum orice acuzație referitor la faptul că USMF ar fi eliberat diplome în asemenea condiții. Ca reacție la știrea că ministrul ar putea fi audiat de procurorii români, dumnealui având și cetățenia statului vecin, pe pagina de Fb a Ministerului Sănătății a apărut o reacție atributtă dumnealui, în care, la fel, afirmă că procesul de eliberare al diplomelor este unul riguros și reglementat: 

Deputatul Adrian Belîi nu a comunicat public, deocamdată, nimic pe marginea acestui caz. 
Și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” a venit cu o reacție la acuzațiile de presupus fals, în care precizează că respectă toate rigorile legale în procesul de instruire și certificare a medicilor și rezidenților, indiferent de țara din care provin: 
„Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind presupuse nereguli în eliberarea diplomelor de rezidențiat, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova face următoarele precizări:

USMF „Nicolae Testemițanu” respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți.
Cetățenii străini, inclusiv din România, pot fi admiși la studii de rezidențiat în baza contractelor de studii, iar alegerea specialității se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. Universitatea aplică aceleași standarde academice și etice tuturor medicilor rezidențil, indiferent de cetățenie. Pentru fiecare specialitate există un program de rezidențiat aprobat, iar Universitatea respectă integral structura, conținutul și volumul de pregătire prevăzute în acesta.
Dosarul fiecărui medic rezident conține documentele obligatorii (promovarea examenelor, volumul de practică validat, foaia matricolă), iar diploma este eliberată strict în baza acestor evidențe.
USMF „Nicolae Testemițanu” este deschisă colaborării cu autoritățile competente și confirmă respectarea legalității desfășurării procedurilor interne cu privire la eliberarea actelor de studii.”
