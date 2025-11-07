Numele unui ministru și a unui deputat moldoveni apare pe unele diplome, suspectate în România că ar fi false. Reacția USMF

Proaspătul Ministrul al Sănătății, Emil Ceban, venit în Parlament din funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) din Chișinău, s-a pomenit în centrul unui scandal derulat în România, în care niște medici sunt cercetați pentru că ar fi făcut uz de diplome de rezidențiat eliberate în R. Moldova, dar nu ar fi făcut la propriu studiile.

Ministerul Sănătății de la București cercetează cazul, scrie G4Media.ro, iar procurorii Parchetului General din România au făcut circa 14 percheziții în acest dosar care investighează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului. E vorba despre medici specialiști în medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie, notează publicația citată.

Pe una din diplome apare și numele altui actual deputat, aflat la cel de-al doilea mandat în Parlament, dr. Adrian Belîi.

Emil Ceban a respins până acum orice acuzație referitor la faptul că USMF ar fi eliberat diplome în asemenea condiții. Ca reacție la știrea că ministrul ar putea fi audiat de procurorii români, dumnealui având și cetățenia statului vecin, pe pagina de Fb a Ministerului Sănătății a apărut o reacție atributtă dumnealui, în care, la fel, afirmă că procesul de eliberare al diplomelor este unul riguros și reglementat: