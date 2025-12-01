CriuleniEducaţie

Numele criulenencei Alexandra Grajdian răsună, în fiecare an, în contextul Galei Educației Incluzive

Finaliștii concursului „CURAJ și INOVAȚIE în promovarea educației incluzive", ediția 2025.
În fiecare an, numele crulenencei Alexandra Grajdian este amintit în contextul decernării de către Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) a trofeului ce-i poartă numele, pentru  performanță în domeniul educației incluzive – o cauză pentru care a luptat o bună parte din viață, schimbând atitudini, respectiv, schimbând spre bine vieți de copii și adulți din categoria celor cu dizabilități sau alte nevoi speciale.
Trofeul „Alexandra Grajdian” a fost acordat prima dată în 2017, în memoria unei personalități marcante în domeniul protecției drepturilor copiilor, a unei promotoare a educației incluzive. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică.
În acest an, finaliști ai Concursului ”Alexandra Grajdian”, ediția VIII-a, anul 2025, au fost desemnați: 
☑️Grădinița ”Povestea” din or. Nisporeni 
☑️Gimnaziul nr. 14 din mun. Bălți
☑️ Instituția de Educație Timpurie ”Poienița”, s. Malcoci, r. Ialoveni
☑️ Instituția de Educație Timpurie nr. 8 ”Floricica”, or. Drochia
☑️ Liceul Teoretic ”Grătiești”, com. Grătiești, mun. Chișinău
☑️ Liceul Teoretic ”N. Bălcescu”, com. Ciorescu, mun. Chișinău
☑️ Gimnaziul „Victor Coțofană” s. Chetrosu, r. Drochia
☑️ Gimnaziul „Mihai Sîrghi”, s. Cioburciu, r. Ștefan Vodă
☑️ Gimnaziul Bobeica, s. Bobeica, r. Hîncești
Foto: aliantacf.md

Grădinița ”Povestea” din or. Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din mun. Bălți au primit în acest an Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive, iar alte 5 instituții educaționale din țară au fost distinse cu diplome și mențiuni pentru curaj și inovație în domeniul educației incluzive. 

În mesajul de apreciere a eforturilor instituțiilor educaționale de a menține pe agendă educația incluzivă, Daniela Mămăligă, președinta CC APSCF, a menționat că „Educația incluzivă este esențială pentru respectarea deplină a drepturilor fiecărui copil și pentru construirea unei societăți în care diversitatea este nu doar acceptată, ci și valorificată. Prin această gală celebrăm eforturile instituțiilor de învățământ care au demonstrat curaj și inovație în promovarea educației incluzive,  au construit un mediu școlar în care fiecare elev este văzut, auzit și sprijinit, transformând modelele lor de succes în veritabile surse de inspirație la nivel național”.

La rândul său, Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării a subliniat că „Astăzi sistemul educațional al Republicii Moldova este mai incluziv decât era acum zece ani, dar această transformare nu a fost una ușoară. Ea a necesitat multă deschidere din partea profesorilor și directorilor, un efort considerabil din partea părinților și implicarea tuturor actorilor din sistem. Prin eforturi comune, în pofida provocărilor economice, am reușit să construim un sistem care își propune să asigure incluziunea fiecărui copil”, a afirmat ministrul Dan Perciun.

Alexandra Grajdian, fondatoare si primul director executiv al AO FCPS (2000 – 2013)

În acest an, pentru prima dată, structurile teritoriale de asistență psihopedagogică care au nominalizat instituții pentru a participa la concurs au fost distinse cu diplome de merit pentru colaborarea constantă cu instituțiile educaționale și sprijinul oferit în implementarea practicilor incluzive, precum și pentru angajamentul lor în promovarea educației incluzive.

Anual, la concurs participă în medie peste 40 de instituții din întreaga țară. În orașul Criuleni, numele „Alexandra Grajdian” îl poartă Centrul de plasament pentru persoane în etate și cu dizabilități, fondată de către organizația pe care a condus-o mulți ani – Femeia și Copilul- Protecție și Sprijin, astăzi – Fiecare Contribuie pentru Schimbare. 

