Numărul de locuri în creșe ar urma să crească cu 5 mii, în următorii doi ani

Guvernul a anunțat că a decis să stimuleze angajarea părinților, în special a celor din familii tinere și a femeilor, prin creșterea investițiilor pentru crearea creșelor.

Programul „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III-a, a fost prezentat astăzi de miniștrii Natalia Plugaru și Vladimir Bolea, responsabili de domeniul social și cel al infrastructurii. Guvernului Republicii Moldova, pentru perioada 2025-2027, prevede crearea a 5.000 de locuri pentru copii integrați în servicii de creștere până în anul 2027.

Potrivit ministrului Vladimir Bolea, pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul a alocat din bugetul de stat suma totală de 385 milioane de lei pentru anii 2026-2027, dintre care 136 milioane lei sunt prevăzute pentru anul 2026, iar 249 – pentru anul 2027. Guvernul planifică să investească 136 milioane de lei în extinderea și modernizarea serviciilor de crește la nivel local. Investiția ar urma să contribuie la crearea sau extinderea până la 85 de grupe noi de creșe moderne, sigure și adaptate standardelor actuale. „Finanțăm atât extinderea grupelor existente, cât și crearea unor noi, inclusiv prin construcția de anexe, cu bugete care variază între 1.5 milioane de lei, 2.5 milioane de lei și 10 milioane de lei per proiect, în funcție de amploarea intervenției.”, a comunicat Vladimir Bolea.

La program, prin intermediul ONDRL, sunt eligibile să aplice municipiile Chișinău și Bălți, primările din suburbii și cele din localitățile cu peste 3.000 de locuitori, adică aproximativ 120 de comunități din întreaga țară. O condiție necesară de respectat din partea aplicanților este sustenabilitatea proiectelor după finalizarea finanțării.

Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, a remarcat că dezvoltarea creșelor este o soluție pentru mii de familii tinere, care zi de zi încearcă să împace munca, cariera și o sursă de venit cu creșterea copiilor. Pentru Ministerul Mucii și Protecții Sociale investițiile în creșe sunt investiții în familii de fapt, în egalitate de șanse pentru bărbați și femei și în dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Ministra a precizat, că în anul 2023, statul a investit aproape 9,8 milioane de lei, din care au fost create 15 grupe noi de creșe și dotate 20 de grupe existente. Pe perioada anilor 2024 și 2025, alte 18 milioane fost investite în crearea a 24 grupe noi.

„Investiția este importantă pentru că în Republica Moldova responsabilitățile de îngrijire cad în mod disproporționat pe umerii femeilor. Din totalul de 117.000 de persoane care sunt inactive, anume din motivul că au careva responsabilități familiale sau de îngrijire casnică, 95% sunt femei. Și asta înseamnă mame care își amână cariera, își pierd independența financiară sau ies complet de pe piața muncii și nu din lipsa dorinței sau din lipsa competenților, dar din lipsa serviciilor de îngrijire. În același timp, vedem că acolo unde există sprijin, lucrurile se schimbă pentru că rată de ocupare a femeilor cu copii sub 6 ani a crescut de la 39% în 2019 la 50,7% în 2024. Este un progres bun, real, dar bineînțeles că nu este suficient. De aceea, ediția următoare a programului național de creșe, „Părinți angajați, copii la creșe”, vom investi și mai mult în grupe de creșe, astfel încât părinții să îmbine armonios și viața de familie, dar și cariera.”, a precizat Natalia Plugaru.

Ministra a mai comunicat că extinderea rețelei de creșe face parte dintr-un pachet mai amplu de politici prietenoase familiei, cum ar mai fi introducerea programului flexibil de muncă, astfel încât angajații să poată negocia cu angajatorul programul de lucru pentru a avea grijă de copii atunci când au nevoie, sau libertatea de a alege durata concediului de îngrijire a copilului; împărțirea concediului de îngrijire între mamă și tată, în funcție de nevoile fiecărei familii; calcularea îndemnizației de îngrijire din cel mai mare salariu din familie, plata îndemnizației lunare pentru copii până la vârstă de doi ani, indiferent dacă părinții sunt sau nu asigurați. O altă măsură este sprijinul oferit angajatorilor, prin a achita lunar a 2500 de lei angajaților care utilizează servicii de îngrijire a copiilor, fără impozitare în conformitate cu codul fiscal.

Termenul limită de aplicare este 14 februarie 2026.

Mai multe detalii tehnice adresa primăriilor interesate să aplice pot fi găsite aici: https://ondrl.gov.md/a-fost- lansat-un-nou-apel-de- proiecte-pentru-dezvoltarea- serviciilor-publice-de-cresa- din-tara-in-cadrul- programului-national-servicii- de-crese-publice-parinti- angajati-copii-la-crese- editia-a-iii-a-2/