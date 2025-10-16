Număr record de donatori de sânge la Slobozia-Dușca

25 de locuitori și oaspeți ai satului Slobozia Dușca au răspuns apelului oficiului local al medicului de familie să participe la campania de donare de sânge, care s-a desfășurat în sat la 15 octombrie, cu participarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui.

După cum ne-a informat Eugenia Boșcanean, asistentă medicală, din cei 25 de cetățeni câți și-au manifestat intenția de a dona, au fost admiși 21 de cetățeni, ceea ce este „un record pentru noi”, în condițiile în care în alte campanii participau de la 6 la 12 donatori.

„Am plasat anunțuri peste tot, i-am anunțat pe locuitori că pot face un bine. Donatorii primesc un pachet alimentar și o stimulare de la Consiliul local Slobozia Dușca, deja, cât votează consilierii. Mai active au fost femeile – 16 donatoare, cărora li s-au alăturat 5 bărbați. Se alătură campaniilor și donatorii activi, care au mai donat în trecut, iar noi îi anunțăm telefonic când pot veni și dona iar” – ne informează dna Boșcanean.

Și doi angajați ai Secției Situații Excepționale Criuleni s-au alăturat efortului OMF Slobozia-Dușca de a completa baza de date cu preparate sanguine.

„În general, toți angajații noștri sunt donatori activi, participă deseori la campaniile date. Prin astfel de acțiuni, angajații IGSU își reafirmă misiunea de a fi „mereu în slujba vieții” – nu doar în timpul intervențiilor, ci și în cadrul comunității. Campaniile de donare de sânge reprezintă o continuare firească a valorilor pe care le promovează: curaj, solidaritate, empatie și spirit civic. Donarea de sânge rămâne una dintre cele mai nobile fapte bune, iar eroii adevărați nu poartă doar uniformă – ei poartă și inimă.” – a declarat Alina Ogor, ofițeră SSE Criuleni și donatoare.

*****

Pe canalul nostru de Telegram Est-Curier, vă oferim atât imagini relevante, cât și știri de actualitate din raioanele Criuleni-Dubăsari și din întreaga țară. Devino corespondent Est-Curier! În cazul în care ai imagini care ar putea deveni subiecte de știri, te încurajăm să ni le trimiți pe Viber sau Telegram la numărul 069789896.