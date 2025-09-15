Nu vă grăbiți și evitați îmbulzeala

Pentru ca fiecare călătorie să fie cât mai plăcută, autoritățile îndeamnă călătorii să ajungă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu mai devreme de 3 ore înainte de zbor și să vină neînsoțiți.
De ce este important
Pentru că împreună putem:
– evita aglomerația în zonele de check-in și control
– economisi timp, astfel încât drumul spre poarta de îmbarcare să fie mai rapid
Un gest mic, dar cu impact mare: dacă veniți singuri, călătoria voastră va fi mai ușoară, iar experiența din aeroport mai relaxată și prietenoasă.
Ne dorim ca fiecare plecare și sosire să fie o amintire cât mai plăcută și vă mulțumim că sunteți alături de noi, spun Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova și Autoritatea Aeronautică Civilă