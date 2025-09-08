Sănătate

Nu ratați ocazia: Vin specialiștii de la complexul radiodiagnostic mobil la voi în sat

În perioada 8–12 septembrie 2025, locuitorii din raioanele Criuleni, Cantemir și Ungheni vor beneficia de consultații medicale gratuite.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 septembrie 2025
69 1 minut pentru citire
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. 

Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Criuleni și anume:

  • pe 8  septembrie – în OMF Miclești;
  • pe 9  septembrie – în OMF Cruglic;
  • pe 10  septembrie – în OMF Cimișeni;
  • pe 11  septembrie-  în OMF Corjova;
  • pe 12  septembrie – în CS Dubăsarii Vechi.

 De aceleași servicii gratuite vor beneficia și cetățenii din:

  • Raionul Cantemir:
    • 8–9 septembrie: Stoianovca și Ghioltosu
    • 10–11 septembrie: Plopi
    • 12 septembrie: Hârtop și Flocoasa
  • Raionul Ungheni:
    • 8–10 septembrie: Frăsinești
    • 11–12 septembrie: Costuleni

*****

Pe canalul nostru de Telegram Est-Curier, vă oferim atât imagini relevante, cât și știri de actualitate din raioanele Criuleni-Dubăsari și din întreaga țară. Devino corespondent Est-Curier! În cazul în care ai imagini care ar putea deveni subiecte de știri, te încurajăm să ni le trimiți pe Viber sau Telegram la numărul 069789896.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 septembrie 2025
69 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Tratamentul oncologic va fi posibil și în spitalele raionale

24 august 2025

De ce a fost chemată ambulanța săptămâna trecută?

4 august 2025

Experiment ANSA: Efectele temperaturilor ridicate asupra siguranței produselor alimentare

29 iulie 2025

Patru feluri de zarzavaturi și  preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru copii vor fi în vizorul ANSA

26 iulie 2025
Back to top button