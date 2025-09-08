Nu ratați ocazia: Vin specialiștii de la complexul radiodiagnostic mobil la voi în sat

Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Criuleni și anume:
- pe 8 septembrie – în OMF Miclești;
- pe 9 septembrie – în OMF Cruglic;
- pe 10 septembrie – în OMF Cimișeni;
- pe 11 septembrie- în OMF Corjova;
- pe 12 septembrie – în CS Dubăsarii Vechi.
De aceleași servicii gratuite vor beneficia și cetățenii din:
- Raionul Cantemir:
- 8–9 septembrie: Stoianovca și Ghioltosu
- 10–11 septembrie: Plopi
- 12 septembrie: Hârtop și Flocoasa
- Raionul Ungheni:
- 8–10 septembrie: Frăsinești
- 11–12 septembrie: Costuleni
