Nu ratați ocazia: Vin specialiștii de la complexul radiodiagnostic mobil la voi în sat

Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Criuleni și anume:

pe 8 septembrie – în OMF Miclești ;

pe 9 septembrie – în OMF Cruglic ;

pe 10 septembrie – în OMF Cimișeni;

pe 11 septembrie- în OMF Corjova ;

pe 12 septembrie – în CS Dubăsarii Vechi.

De aceleași servicii gratuite vor beneficia și cetățenii din:

Raionul Cantemir: 8–9 septembrie: Stoianovca și Ghioltosu 10–11 septembrie: Plopi 12 septembrie: Hârtop și Flocoasa

Raionul Ungheni: 8–10 septembrie: Frăsinești 11–12 septembrie: Costuleni



