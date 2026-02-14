Nu mai este căutat

Această informație vine după ce pe 8 decembrie, Tribunalul corecțional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupție. Instanța a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcționar public străin. Conform anchetatorilor, în anii 2012 și 2014, el și fosta sa soție ar fi achiziționat mai multe proprietăți imobiliare în Franța, în special în regiunea Haute-Savoie, prin intermediul unor companii și al unui interpus, folosind fonduri provenite de la o companie canadiană. Aceasta obținuse, în 2011, contractul de gestionare a Loteriei Naționale a Republicii Moldova, pe perioada în care Filat era prim-ministru.

La 15 ianuarie 2026 BNC Interpol/Franța și-a anulat cererea din 26 decembrie 2025 de anunțare în căutare a cet. Vlad Filat.

– Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul….Reiterez cu deplină responsabilitate: mă aflu în Republica Moldova. Nu m-am eschivat și nu m-am ascuns niciodată. Am informat instituțiile competente despre locul aflării mele și am manifestat întreaga deschidere necesară pentru cooperare, în spiritul legii și al respectului față de instituțiile statului. Este regretabil când instrumente sau mecanisme internaționale ajung să fie percepute ca parte a unor confruntări politice interne. Instituțiile, fie ele naționale sau internaționale, trebuie să rămână independente, credibile și protejate de orice influență politică. Îmi voi continua activitatea cu aceeași demnitate, responsabilitate și respect față de oameni. Cred în statul de drept, în supremația legii și în dreptul fiecăruia de a-și exprima liber opiniile.”- scrie Vlad Filat.