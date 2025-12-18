Nu este familie în Republica Moldova care să nu aibă un migrant

Aproximativ 304 milioane de persoane din întreaga lume trăiesc în afara țării în care s-au născut, ceea ce reprezintă circa 4% din populația globală, arată cele mai recente date publicate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în colaborare cu agențiile ONU.

Potrivit estimărilor, numărul migranților internaționali a crescut constant în ultimele decenii, aproape dublându-se față de anul 1990, când la nivel mondial erau înregistrați aproximativ 154 de milioane de migranți. Fenomenul migrației este determinat de factori economici, conflicte armate, instabilitate politică, schimbări climatice, dar și de oportunități educaționale și profesionale.

Conform OIM, migranți internaționali sunt persoane care locuiesc temporar sau permanent într-o altă țară decât cea de origine. Această categorie include:

lucrători migranți;

studenți internaționali;

persoane reunite cu familiile lor;

refugiați și solicitanți de azil.

Organizația subliniază că migrația este un fenomen structural al societății globale moderne, cu impact major asupra pieței muncii, demografiei și economiilor naționale.

Un rol esențial al migranților îl reprezintă contribuția economică. În anul 2024, valoarea remitențelor globale – banii trimiși de migranți familiilor din țările de origine – a fost estimată la aproximativ 905 miliarde de dolari, depășind semnificativ volumul ajutoarelor internaționale pentru dezvoltare.

Migranții moldoveni în ianuarie-iulie,2025 au transferat peste 925 milioane de dolari. Conform estimărilor migranții moldoveni ar putea trimite remitențe pentru întregul an 2025 în sumă totală de aproximativ 1,58 miliarde de dolari, cu o medie lunară de circa 132 milioane dolari.

Pentru Republica Moldova, dar și pentru alte state din Europa de Est, Africa, Azia aceste transferuri financiare ale migranților reprezintă o sursă vitală de venit și un factor de stabilitate economică.

OIM și ONU atrag atenția că migrația necesită politici coordonate la nivel internațional, care să asigure protecția drepturilor migranților, integrarea lor socială și valorificarea potențialului economic al mobilității umane.

„Migrația nu este doar o provocare, ci și o oportunitate pentru dezvoltare, dacă este gestionată responsabil”, subliniază experții ONU.

Guvernul Republicii Moldova a adoptat oficial modelul actualizat al Profilului Migrațional Extins (PME), împreună cu un set de indicatori aferenți. Această actualizare reprezintă o etapă importantă în consolidarea guvernanței migrației bazate pe date concrete și în alinierea raportării datelor privind migrația din Moldova la standardele Uniunii Europene și la standardele globale.