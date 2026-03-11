Accidente rutiere

Nu au mai ajuns la destinație: doi pietoni tamponați în r. Criuleni

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 11 martie 2026
891 1 minut pentru citire

Marți, 10 martie 2026 pe traseul Vadul lui Vodă – Coșernița, în raionul Criuleni s-a produs un grav accident. Doi pietoni, originari din Holercani, r. Dubăsari, au fost tamponați deplasându-se pe acostament. Bărbat de 31 de ani a murit, iar altul a fost transportat la spital. 

Ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Criuleni, Elena Baetrău, comunică:

„În seara de 10 martie, în jurul orei 18:44, poliția din Criuleni a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112 despre producerea unui accident rutier pe traseul Vadul lui Vodă – Coșernița, r-nul Criuleni. Potrivit cercetărilor preliminare, un automobil de marca Toyota, condus de un bărbat de 65 de ani, a tamponat doi pietoni de gen masculin, care se deplasau pe marginea carosabilului. În urma impactului, un pieton de 31 de ani a decedat la fața locului, iar cel de-al doilea, de 33 de ani, a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool în aerul expirat.”

Poliția documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Segmentul de drum Vadul lui Vodă – Coșernița, face parte din drumul L-448, este în gestiunea municipiului Chișinău și prezintă mereu pericol de accidente din cauza gropilor și denivelărilor pe care nu are cine, dar APL-urile nu au convenit încă cine îl repară, iar între timp nenorocirile se înmulțesc.

*****

Pe canalul nostru de Telegram Est-Curier, vă oferim atât imagini relevante, cât și știri de actualitate din raioanele Criuleni-Dubăsari și din întreaga țară. Devino corespondent Est-Curier! În cazul în care ai imagini care ar putea deveni subiecte de știri, te încurajăm să ni le trimiți pe Viber sau Telegram la numărul 069789896.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 11 martie 2026
891 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Accident nocturn lângă parcare, în or. Criuleni

16 iunie 2025

Mai mulți „șoferi” din r. Criuleni, prinși fără permise de conducere și în stare de ebrietate. Vezi ce riscă

1 octombrie 2024

Grav accident lângă Măgdăcești

11 aprilie 2024

Accident lângă Ișnovăț

22 ianuarie 2023
Back to top button