Nu au mai ajuns la destinație: doi pietoni tamponați în r. Criuleni

„În seara de 10 martie, în jurul orei 18:44, poliția din Criuleni a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112 despre producerea unui accident rutier pe traseul Vadul lui Vodă – Coșernița, r-nul Criuleni. Potrivit cercetărilor preliminare, un automobil de marca Toyota, condus de un bărbat de 65 de ani, a tamponat doi pietoni de gen masculin, care se deplasau pe marginea carosabilului. În urma impactului, un pieton de 31 de ani a decedat la fața locului, iar cel de-al doilea, de 33 de ani, a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool în aerul expirat.”

Poliția documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Segmentul de drum Vadul lui Vodă – Coșernița, face parte din drumul L-448, este în gestiunea municipiului Chișinău și prezintă mereu pericol de accidente din cauza gropilor și denivelărilor pe care nu are cine, dar APL-urile nu au convenit încă cine îl repară, iar între timp nenorocirile se înmulțesc.

