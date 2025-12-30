Nu a ajuns să facă Revelionul în Republica Moldova(video)

Escortarea s-a făcut în baza deciziei instanței de judecată, care a dispus expulzarea persoanei respective de pe teritoriul Republicii Moldova, comunică Inspectoratului General pentru Migrație.

Anterior îndepărtării, aceasta a fost plasată în custodie publică în cadrul Centrului de plasament temporar al străinilor al IGM.

Totodată, în privința sa a fost instituită interdicția de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 5 ani.

Îndepărtarea sub escortă se aplică străinilor care nu au părăsit voluntar țara, au încălcat regimul frontierei, se află sub interdicție de intrare, au fost declarați indezirabili, au fost expulzați sau prezintă risc de sustragere de la procedura de îndepărtare.

Inspectoratul General pentru Migrație va continua să întreprindă acțiuni ferme și consecvente pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale, în interesul siguranței publice și al respectării statului de drept.