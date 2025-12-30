Incidente

Nu a ajuns să facă Revelionul în Republica Moldova(video)

În ziua de 30 decembrie 2025, ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au realizat îndepărtarea sub escortă, pe cale aeriană, până la Istanbul, Turcia, a unui cetățean străin originar din Nigeria

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 decembrie 2025
4 1 minut pentru citire

Escortarea s-a făcut  în baza deciziei instanței de judecată, care a dispus expulzarea persoanei respective de pe teritoriul Republicii Moldova, comunică Inspectoratului General pentru Migrație.

Anterior îndepărtării, aceasta a fost plasată în custodie publică în cadrul Centrului de plasament temporar al străinilor al IGM.

Totodată, în privința sa a fost instituită interdicția de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 5 ani.

Îndepărtarea sub escortă se aplică străinilor care nu au părăsit voluntar țara, au încălcat regimul frontierei, se află sub interdicție de intrare, au fost declarați indezirabili, au fost expulzați sau prezintă risc de sustragere de la procedura de îndepărtare.

Inspectoratul General pentru Migrație va continua să întreprindă acțiuni ferme și consecvente pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale, în interesul siguranței publice și al respectării statului de drept.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 decembrie 2025
4 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Răzbunare prin intermediul Internetului

30 decembrie 2025

Actualizare//O femeie din r. Criuleni este căutată de familie și voluntari

29 decembrie 2025

Un incendiu a afectat o locuință din Cimișeni

26 decembrie 2025

CNA efectuează percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție la fostul cinematograf „GAUDEAMUS”

24 decembrie 2025
Back to top button