Noutatea automobilistică care ar putea reduce considerabil banii criulenenilor

Primăria Criuleni anunțase la 14 noiembrie 2025 cererea de oferte pentru achiziționarea unui automobil cu anumiți parametri, pentru procurarea căruia Consiliul Local a alocat 615 mii de lei: https://achizitii.md/ro/public/tender/21508969/.

La 27 noiembrie 2025 s-a încheiat perioada depunerii ofertelor pentru achiziția cu prețul plafonat de Primăria Criuleni de 620 mii lei, dar, de facto, se va lua în calcul cel mai mic preț propus.

Între timp, aparent, stelele s-au aliniat în favoarea criulenenilor și în Republica Moldova a devenit disponibilă prima mașină Plug-in Hybrid de la GEELY omologată oficial pe piața moldovenească, echipată cu sistemul revoluționar de propulsie NordThor EM-i, bateria de nouă generație Short Blade și la un preț convenabil  din segment: echipare PREMIUM – 24 880 dolari, iar echipare FLAGSHIP – 26 880 dolari.

Parametri solicitați de Primăria Criuleni se regăsesc perfect în noutățile automobilistice actuale din Republica Moldova, pentru care firma importatoare anunță și posibilitatea unui test-drive. Garanția pentru automobil este de 6 ani sau 150 000 km parcurși, în funcție de care dintre acestea survine prima, iar pentru bateria de tracțiune este de 8 ani sau 150 000 km parcurși, în funcție de care dintre acestea survine prima.

De notat că în 2024, 34 primării din Republica Moldova și-au schimbat automobilele, majoritatea preferând automobile din seria Dacia Duster și Škoda.

