Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat lista celor 133 de proiecte selectate spre finanțare în cel de-al treilea lot din numărul de poriecte depuse pentru infrastructura drumurilor în 2025, programul având denumirea „Europa este aproape”.

În lista celor 133 se regăsesc 8 primării din raionul Criuleni (Drăsliceni, Izbiște, Cruglic, Pașcani, Onițcani, Bălțata, Jevreni și or. Criuleni) și o primărie din r. Dubăsari (Coșnița).

Anterior, alte 220 de primării au demarat lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale în satele și centrle raionale din Republica Moldova. Vadimir Bolea, ministrul MIDR, a declarat pentru „Est Curier” că programul destinat reabilitării drumurilor locale va continua și va fi anunțat anual.

Primele două loturi au fost anunțate înainte de scrutinul parlamentar și reacțiile stârnite de anunțurile ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au sugerat că selecția proiectelor s-a făcut „în context electoral” preponderent primăriilor afiliate partidului de la guvernare. Analiza investițiilor în ultimii 4 ani prin programele Satul EuropeanI și II, Satul European Expres și Europa este aproape denotă că investițiile sunt direcționate inechitabil, dovadă fiind cazul raionului Criuleni, deși toți cetățenii sunt egal de buni la plata impozitelor.

Lista celor 579 de proiecte depuse pentru a obține finanțare destinată infrastructurii drumurilor. În următoarele etape finanțare vor primi proiectele de la numărul 354: