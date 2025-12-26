Noua lege a cetățeniei impune examen la limba română și cunoașterea Constituției R. Moldova

Din 24 decembrie 2025, în Republica Moldova a intrat în vigoare o nouă Lege a cetățeniei, adoptată de Parlament la 10 iulie 2025 și publicată în „Monitorul oficial” la 24 septembrie.

Noua lege impune solicitanților de cetățenie cunoașterea limbii române, capacitate dovedită în urma unui examen (nivel A2-B1). La fel, solicitantul va trece un examen de cunoaștere a Constituției statului și autoritățile și-au propus să nu facă o testare formală, ci una efectivă, care va garanta solicitantului integrarea reală în comunitatea statului.

O altă inovație este că nimeni nu va putea depune solicitarea de obținere a cetățeniei în locul persoanei care dorește să o primească. Adică, nu mai poate fi folosită o procură în acest scop, iar cel care dorește să fie cetățean va trebui să se prezinte personal, în carene și oase, la subdiviziunile Agenției Servicii Publice, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare, în funcție de domiciliul sau locul de aflare al acestuia. Această modificare urmărește contracararea tentativelor de obținere frauduloasă a cetățeniei.

Legea nouă presupune și verificări mai amănunțite privind cazierul judiciar, situația financiară și autenticitatea actelor.

Agenția Servicii Publice (ASP) explică, că prevederile legislative adoptate sunt în concordanță cu practicile europene, implementate în mai multe țări, precum România, Belgia, Polonia, Suedia, Austria, Cipru, Croația și altele.

Legea cetățeniei Republicii Moldova se aplică solicitanților de cetățenie pe bază de origine; celor ce doresc să o obțină prin naturalizare (după o perioadă de ședere legală); persoanelor care aplică prin căsătorie; părinților sau tutorilor care solicită cetățenia pentru minori. Pentru minori, verificările se aplică părinților sau reprezentanților legali. Cetățenia prin naturalizare se acordă persoanei care are ședere legală continuă pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin în ultimii 10 ani.

Noua lege se adresează inclusiv persoanelor deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu data de 28 iunie 1940, precum și persoanelor care le sunt urmași. În același timp, persoana căreia i s-a retras cetățenia Republicii Moldova în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a)–d) nu o poate redobândi, iar în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. e) (persoana este inclusă în categoria persoanelor în privința cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaționale la care Republica Moldova s-a alineat sau care au fost aplicate de Republica Moldova), o poate redobândi cu respectarea condițiilor naturalizării.