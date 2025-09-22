Noua Ambasadoare a UE în Republica Moldova a lansat un mesaj

Politic

Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj video  adresat cetățenilor în care spune că: Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături. Sunt aici pentru a vă asculta și pentru a construi o relație de încredere. Voi vizita fiecare colț al țării și fiecare regiune, pentru a învăța cum să ajutăm mai bine comunitățile voastre.”

 Iwona Piórko, are o experiență de peste două decenii în instituțiile Uniunii Europene, îl succede în funcție pe Jānis Mažeiks, care și-a încheiat mandatul la Chișinău în august curent.

Iwona Piórko a fost ambasadoare a UE în Singapore. Anterior, a condus unitatea pentru afaceri internaționale din cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a Comisiei Europene, ocupând diverse funcții în structurile UE, cu specializare pe politici economice, comerț internațional și relații externe. Cariera sa s-a concentrat pe strategii pe termen lung și proiecte de cooperare internațională.

De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit căldura oamenilor și bogăția culturii dumneavoastră.  Sunt originară din Polonia și am fost martoră la eforturile și transformările pe care Uniunea Europeană le-a adus în viața cotidiană. Cu determinare și unitate, Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar noi suntem aici pentru a vă ajuta. Împreună, în Uniunea Europeană”, a spus Iwona Piórko în mesajul adresat cetățenilor moldoveni.

