Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a adoptat astăzi,6 noiembrie 2025, prin vot unanim, o decizie de continuare a măsurilor de relaxare a politicii monetare, cu scopul de a sprijini economia națională și de a readuce inflația în intervalul țintă pe termen mediu. Cea mai importantă ajustare vizează diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și în valută liber convertibilă, cu câte 2,0 puncte procentuale. Rata de bază, precum și ratele aferente facilităților permanente (credite overnight, repo și depozite overnight), au fost menținute la nivelurile stabilite anterior.

Astfel rata de bază a fost menținută la 6,00%, însă norma rezervelor obligatorii în MDL și valută neconvertibilă a fost diminuată cu 2 puncte procentuale, până la la 20,0%. La fel și norma rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă până la 29,0%

Prin această decizie, BNM urmărește acoperirea necesităților sistemului bancar de lichiditate și scăderea costurilor de creditare, ceea ce ar trebui să încurajeze consumul și investițiile în economie. Aceste măsuri se vor propaga în timp, contribuind la o scădere a ratelor de dobândă pe piețele monetară, de depozit și de credit.

Inflația a continuat tendința descendentă, ajungând la 6,9 la sută în septembrie 2025, de la 8,2% în iunie 2025, dar se menține încă peste limita superioară a intervalului țintă. Produsul Intern Brut (PIB) a revenit în teritoriu pozitiv în trimestrul II 2025, înregistrând o creștere anuală de 1,1 la sută. Datele operative pentru primele două luni din trimestrul III, 2025 indică o continuare a evoluției pozitive, cu o creștere notabilă a producției industriale (+4,9%) și a comerțului interior (+10,6% la amănunt și +11,4% la ridicata).

Pe plan extern se remarcă o relaxare a politicilor monetare ale principalelor bănci centrale și o tendință de stabilizare a prețurilor la resursele energetice (petrol, gaze naturale) și la produsele alimentare pe plan internațional.

Runda actuală de prognoză confirmă, în linii mari, traiectoria dezinflaționistă. Se anticipează că rata anuală a inflației va reveni în intervalul de variație a țintei începând cu trimestrul I 2026, urmând să se mențină în proximitatea țintei până la sfârșitul perioadei de prognoză.

Inflația medie anuală estimată este de 7,7 la sută pentru 2025 și de 4,3 la sută pentru 2026.

BNM reiterează angajamentul de a menține inflația pe termen mediu în intervalul de variație de +/-1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, nivel considerat optim pentru creșterea economică durabilă a Republicii Moldova.