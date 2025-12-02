Noi reguli la eliberarea actelor pentru cetățenii străini

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) anunță modificări procedurale în procesul de eliberare a actelor de identitate pentru cetățenii străini, măsură prezentată drept un pas de tranziție către introducerea, din 2026, a unui nou tip de document: Cartea de rezidență.

Cea mai importantă schimbare vizează modul de depunere a cererilor. Începând cu 2 decembrie 2025, IGM sistează recepționarea simultană a dosarelor pentru obținerea dreptului de ședere și pentru eliberarea permisului de ședere, ceea ce înseamnă că solicitările vor fi gestionate etapizat, nu „la pachet”.

Tot în contextul reorganizării procesului, în perioada 29-31 decembrie 2025, ghișeele IGM nu vor recepționa cereri pentru permisele de ședere ale cetățenilor străini, dar și cereri pentru buletinele de identitate destinate apatrizilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară.

În plus, între 1 și 15 ianuarie 2026 se suspendă recepționarea cererilor pentru eliberarea Cărții de rezidență în regim urgent (inclusiv opțiunile „în ziua adresării”, „1 zi lucrătoare” și „5 zile lucrătoare”). IGM mai comunică faptul că termenul de eliberare a Cărții de rezidență pentru străinii cu ședere provizorie în scop de muncă va fi extins la 14 zile calendaristice.

Cartea de rezidență este descrisă ca un document de tip card, realizat din policarbonat, cu elemente avansate de securitate și cu date electronice (inclusiv, în funcție de vârstă, amprente și certificat pentru semnătură electronică), menit să faciliteze accesul la servicii digitale și autentificare sigură.

Pentru informații operaționale (programări/clarificări), IGM indică inclusiv datele Centrului de Apel și ale Liniei Verzi, publicate pe pagina instituției.