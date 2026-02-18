Ninsorile perturbă traficul aerian la Chișinău: zboruri anulate și întârzieri

Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău este afectată de ninsoarea abundentă și viscol, în condițiile în care toate utilajele de deszăpezire intervin continuu pentru menținerea pistei și a platformelor în stare sigură de operare. Două curse aeriene, spre București și Istanbul, au fost anulate, prima din cauza vremii nefavorabile din capitala României, iar a doua la decizia companiei aeriene, pe fondul codului portocaliu emis în Republica Moldova.

Alte două zboruri, spre București și Berlin, înregistrează întârzieri, inclusiv din cauza procedurilor obligatorii de degivrare a aeronavelor. Reprezentanții aeroportului precizează că accesul rutier către terminal se desfășoară în condiții bune și recomandă pasagerilor să verifice din timp statutul zborurilor la operatorii aerieni sau pe panoul online.