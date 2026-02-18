Social

Ninsorile perturbă traficul aerian la Chișinău: zboruri anulate și întârzieri

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 februarie 2026
35 Mai puțin de un minut

Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău este afectată de ninsoarea abundentă și viscol, în condițiile în care toate utilajele de deszăpezire intervin continuu pentru menținerea pistei și a platformelor în stare sigură de operare. Două curse aeriene, spre București și Istanbul, au fost anulate, prima din cauza vremii nefavorabile din capitala României, iar a doua la decizia companiei aeriene, pe fondul codului portocaliu emis în Republica Moldova.

Alte două zboruri, spre București și Berlin, înregistrează întârzieri, inclusiv din cauza procedurilor obligatorii de degivrare a aeronavelor. Reprezentanții aeroportului precizează că accesul rutier către terminal se desfășoară în condiții bune și recomandă pasagerilor să verifice din timp statutul zborurilor la operatorii aerieni sau pe panoul online.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 februarie 2026
35 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care cetățenii le pot importa, la repatriere, fără taxe vamale (doc)

18 februarie 2026

Condițiile meteo modifică programul de lucru al instituțiilor

17 februarie 2026

Trebuie să facem drumuri bune în continuare

17 februarie 2026

Secția de copii a spitalului din Nisporeni a fost temporar închisă

16 februarie 2026
Back to top button