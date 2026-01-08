Ninsorile din nordul țării provoacă multiple accidente rutiere

Ninsorile căzute în ultimele ore au creat condiții dificile de circulație în nordul Republicii Moldova, unde au fost înregistrate mai multe accidente rutiere, soldate cu deraparea și răsturnarea mijloacelor de transport.

Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Republicii Moldova, mai multe automobile au ieșit de pe carosabil din cauza drumurilor acoperite cu zăpadă și polei. În imaginile publicate de oamenii legii se observă vehicule răsturnate pe acostament și în afara părții carosabile, intervențiile având loc în condiții meteo complicate.

Poliția anunță că monitorizează permanent situația din trafic și intervine ori de câte ori este necesar pentru fluidizarea circulației și prevenirea unor evenimente rutiere mai grave. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste responsabilitate, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să evite deplasările neesențiale în zonele afectate de ninsoare abundentă.

Autoritățile reamintesc că respectarea regulilor de circulație și echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul rece pot reduce semnificativ riscul producerii accidentelor.

Foto-credit: Poliția Republicii Moldova