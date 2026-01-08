Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale. Autoritățile îndeamnă șoferii la prudență maximă

Condițiile meteo nefavorabile afectează circulația rutieră pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, pe mai multe drumuri naționale se înregistrează ninsori, iar pe carosabil s-au format ghețuș și polei, ceea ce îngreunează traficul, în special pe sectoarele cu vizibilitate redusă și suprafață alunecoasă.

În prezent, peste 200 de utilaje și sute de muncitori rutieri sunt mobilizați pentru deszăpezire și combaterea poleiului, intervenind continuu pe traseele naționale. Circulația este asigurată, însă se desfășoară în condiții de iarnă, cu ninsoare și vânt puternic.

Reprezentanții AND precizează că situația este monitorizată permanent, iar echipele de intervenție acționează prompt în zonele unde apar probleme. Totodată, șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate și prudență sporită.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să evite deplasările care nu sunt urgente, să nu pornească la drum fără autovehicule echipate corespunzător sezonului rece și să reducă viteza pe sectoarele afectate de ninsori și polei.

De asemenea, șoferii sunt rugați să semnaleze orice problemă apărută pe trasee, întrucât condițiile meteo se pot schimba rapid, iar unele sectoare pot necesita intervenții repetate. Pentru sesizări, drumarilor le pot fi apelate non-stop numerele de telefon (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, inclusiv prin Viber sau WhatsApp.