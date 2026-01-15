Social

Ninsori pe întreg teritoriul țării. Poliția avertizează asupra riscurilor în trafic

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 15 ianuarie 2026
31 1 minut pentru citire

Pe întreg teritoriul țării se înregistrează ninsori. Potrivit autorităților, carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea este redusă în mai multe zone, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor.

Poliția Națională îndeamnă șoferii să manifeste prudență maximă și să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum. Conducătorilor auto li se recomandă să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de celelalte vehicule, să evite depășirile riscante și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă.

De asemenea, autoritățile subliniază importanța utilizării luminilor de întâlnire și, atunci când este necesar, a luminilor de ceață, precum și acordarea unei atenții sporite pietonilor, care pot fi mai greu de observat în condiții de ninsoare.

În cazul apariției unor situații de urgență sau dificultăți în trafic, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic de urgență 112. Poliția anunță că echipajele sunt mobilizate în teren pentru a asigura siguranța participanților la trafic și pentru a interveni prompt acolo unde situația o impune.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 15 ianuarie 2026
31 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Măsuri de prevenire în timpul scăldatului de Bobotează

17 ianuarie 2026

Atacatorii unui antreprenor din Mereni, reținuți. Suspecții – plasați în arest pe 30 de zile

16 ianuarie 2026

Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari

15 ianuarie 2026

Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova funcționează stabil, în pofida situației energetice din Ucraina

15 ianuarie 2026
Back to top button