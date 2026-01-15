Ninsori pe întreg teritoriul țării. Poliția avertizează asupra riscurilor în trafic

Pe întreg teritoriul țării se înregistrează ninsori. Potrivit autorităților, carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea este redusă în mai multe zone, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor.

Poliția Națională îndeamnă șoferii să manifeste prudență maximă și să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum. Conducătorilor auto li se recomandă să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de celelalte vehicule, să evite depășirile riscante și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă.

De asemenea, autoritățile subliniază importanța utilizării luminilor de întâlnire și, atunci când este necesar, a luminilor de ceață, precum și acordarea unei atenții sporite pietonilor, care pot fi mai greu de observat în condiții de ninsoare.

În cazul apariției unor situații de urgență sau dificultăți în trafic, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic de urgență 112. Poliția anunță că echipajele sunt mobilizate în teren pentru a asigura siguranța participanților la trafic și pentru a interveni prompt acolo unde situația o impune.