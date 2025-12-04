„Nimic de declarat”, dar cu valiza plină 422 de pachete de țigări depistate la vama aeroportului

Un pasager în vârstă de 46 de ani, cetățean al Lituaniei, a fost documentat de funcționarii vamali după ce ar fi încercat să transporte ilegal țigarete în bagajul personal, la Aeroportul Internațional Chișinău.

Potrivit Serviciului Vamal, bărbatul urma să zboare pe ruta Chișinău – Londra și a ales culoarul verde „nimic de declarat”. În baza analizei de risc, vameșii, împreună cu polițiștii de frontieră, au dispus un control fizic detaliat al bagajului.

În urma verificărilor, în valiză au fost depistate 422 de pachete de țigări, de diferite mărci, nedeclarate autorității vamale. Produsele au fost ridicate în vederea confiscării, iar pasagerul riscă sancționare contravențională conform art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional al Republicii Moldova.