„Nicio femeie nu ar trebui să trăiască în frica de violență”

Violența bazată pe gen este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului în Europa.

Democrația se bazează pe principiul fundamental că toată lumea merită drepturi egale și demnitate și poate trăi în siguranță și libertate. Pe măsură ce democrațiile noastre se confruntă cu noi provocări, drepturile femeilor sunt din ce în ce mai mult puse sub semnul întrebării.

În ajunul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, reafirmăm că nicio femeie nu ar trebui să trăiască în teamă de violență.

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) este cel mai cuprinzător acord internațional pentru protecția femeilor și fetelor împotriva tuturor formelor de violență bazată pe gen. Prin furnizarea unei interpretări clare a principiilor fundamentale ale drepturilor omului consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția de la Istanbul consolidează cadrul nostru colectiv de acțiune. Importanța sa rezidă nu doar în standardele juridice pe care le stabilește, ci și în schimbarea de mentalitate pe care o încurajează către toleranță zero față de violență.

Convenția de la Istanbul stabilește un standard ridicat și are un impact real. Lacunele din legislația penală sunt eliminate, după cum o demonstrează definiția violului bazată pe consimțământ, care figurează acum în multe legi naționale din Europa. Se înființează unități specializate de anchetă și urmărire penală, se dezvoltă și se pun în aplicare servicii de sprijin pentru victime, se îmbunătățește formarea profesională și se majorează bugetele naționale sau regionale. Documentele strategice de politică, precum planurile naționale de acțiune, sunt modelate treptat după Convenție, care a devenit un instrument puternic de advocacy pentru salvarea de vieți omenești.

Promisiunea egalității de drepturi nu înseamnă mare lucru dacă jumătate din umanitate se confruntă în continuare cu violența în viața de zi cu zi. O democrație nu poate funcționa dacă femeile nu sunt în siguranță și nu pot participa pe deplin. Noul Pact Democratic pentru Europa vizează consolidarea democrației prin asigurarea unei egalități reale, iar eliminarea violenței împotriva femeilor este esențială pentru acest efort.

La doar un deceniu de la intrarea în vigoare, Convenția de la Istanbul a devenit carta drepturilor femeilor victime ale violenței în Europa. Oricine a ascultat cu adevărat femeile și fetele care caută ajutor după ce au fost victime ale abuzului domestic, violenței sexuale, căsătoriei forțate, hărțuirii sau altor forme de violență bazată pe gen înțelege urgența sarcinii noastre și responsabilitatea pe care o împărtășim pentru a pune capăt acesteia împreună.

La 25 noiembrie 2025 se lansează în Republica Moldova tradiționala deja campanie „16 zile fără violență”