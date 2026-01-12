Nestlé rechemează mai multe loturi de produse NAN și NESTOGEN, ca măsură de precauție

Sănătate

SRL Nestlé anunță inițierea unei rechemări voluntare pentru mai multe loturi de produse alimentare destinate copiilor, comercializate sub mărcile NAN și NESTOGEN. Măsura a fost luată preventiv, din cauza unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

Potrivit informațiilor oficiale, sunt vizate următoarele produse:

  • NAN Comfort 1 (800 g) – lot 52900742F2, exp. 30.04.2027, origine: Germania
  • NAN Comfort 2 (800 g) – lot 52890742F1, exp. 30.04.2027, origine: Germania
  • NESTOGEN 1 (1000 g) – lot 5273046BC, exp. 31.03.2027, origine: Olanda
  • NAN SupremePro 1 (800 g) – lot 52740742F3, exp. 31.10.2027, origine: Germania
  • NAN SupremePro 2 (800 g) – lot 52840742F1, exp. 31.10.2027, origine: Germania
  • NAN SupremePro 2 (800 g) – lot 51910742F1, exp. 31.07.2027, origine: Germania
  • NAN fără lactoză (400 g) – lot 53040346AE, exp. 31.10.2027, origine: Olanda

Compania precizează că nu au fost raportate efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menționate, însă rechemarea a fost decisă din rațiuni de siguranță.

Consumatorii care au achiziționat produsele vizate sunt rugați să nu le ofere spre consum copiilor și să le returneze la magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii. Informații suplimentare pot fi obținute gratuit la telefonul consumatorului 0688 94858, de luni până vineri, între orele 09:00-18:00, sau prin e-mail la evgheni.railean@md.nestle.com.

